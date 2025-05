Declino cognitivo, la sfida parte dalla prevenzione. Esperti si confrontano a Genova

Genova, 9 maggio 2025 – “La cognitività prima della malattia: potenziamento e terapia”, questo il titolo del Convegno ECM che si terrà sabato 24 maggio, dalle ore 9.00 alle 14:00, presso il Palazzo Ducale di Genova (Responsabile Scientifico: dott. Giuseppe Zappalà).

Entro il 2050, in Italia, vivranno da 2,5 a 3,5 milioni di persone affette da Demenza, circa 1 milione in più rispetto ad oggi. Questo dato sottolinea ancora una volta come le malattie degenerative a carico del Cervello, costituiscano una delle maggiori problematiche per la sanità pubblica e per i familiari delle persone affette che giornalmente sono costretti ad affrontare innumerevoli problematiche socio-assistenziali. Ad oggi non esistono soluzioni farmacologiche certe, nonostante i trial clinici internazionali ancora in corso promettano maggiori garanzie per ridurre l’impatto e il corso naturale della malattia.

Le risorse diagnostiche sono migliorate negli ultimi decenni, tuttavia le soluzioni terapeutiche rimangono al più delle promesse. Esistono vari fattori di rischio per l’insorgere delle forme più comuni di demenza, e fra esse la Malattia di Alzheimer.

La recente revisione di letteratura sui fattori di rischio ha sottolineato come fino al 40% di essi possano essere significativamente modificati in meglio riducendo così la progressione e la prevalenza delle malattie degenerative e della demenza in particolare (Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission Livingston, Gill et al. The Lancet, Volume 404, Issue 10452, 572 – 628) ).

È necessario dunque uno sforzo corale internazionale e multidisciplinare per poter affrontare più adeguatamente tale patologia e il conseguente declino cognitivo.

Il convegno proposto si prefigge di rilevare traiettorie terapeutiche e di prevenzione che possano stimolare ambiti di ricerca meno conosciuti e comunque importanti per affrontare queste tematiche di notevole impatto epidemiologico e di estenuante difficoltà nella gestione socio-psico-sanitaria quotidiana.