Davide Ghinolfi eletto nel consiglio direttivo della International Liver Transplantation Society

Prof. Davide Ghinolfi

Pisa, 13 marzo 2026 – Davide Ghinolfi, direttore facente funzioni dell’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Aou pisana, è stato nominato nel Consiglio direttivo della ILTS (International Liver Transplantation Society), la più importante società scientifica nell’ambito del trapianto di fegato, fondata da Thomas Starzl nel 1982 a Pittsburgh e che raccoglie migliaia di professionisti fra chirurghi, anestesisti, epatologi e radiologi da tutto il mondo.

La nomina gli è stata conferita durante la recente consensus organizzata dalla Società a Washington DC dove Davide Ghinolfi era stato invitato in qualità di team-lead nell’ambito delle perfusioni ex-situ dell’organo.

“Questo incarico – dichiara Ghinolfi – permetterà all’Aou pisana di avere un ruolo di primo piano nel promuovere le linee di indirizzo che verranno poi applicate in tutto il mondo. È un riconoscimento che arriva dopo un periodo di due anni in cui la Chirurgia epatica e del trapianto di fegato pisana è stata protagonista in tutte le attività della società. In particolare agli ultimi congressi di Houston e Singapore, dove siamo stati invitati a tenere varie letture sia cliniche sia di ricerca di base e nel prossimo congresso di maggio a Ginevra dove un medico del nostro gruppo, Arianna Trizzino, sarà premiata con lo “Young Investigator Award” per gli studi eseguiti sulla donazione a cuore fermo e le macchine da perfusione”.