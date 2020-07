Damen nuova direttrice sanitaria dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, Cilione riconfermato direttore amministrativo

Bologna, 24 luglio 2020 – Il dottor Anselmo Campagna, direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli dal 1° luglio 2020, ha nominato i direttori amministrativo e sanitario IOR: il dottor Giampiero Cilione è stato rinominato direttore amministrativo, incarico che ricopriva dal 2015, la dottoressa Viola Damen assumerà da lunedì 27 luglio la guida della direzione sanitaria del Rizzoli.

Dott. Giampiero Cilione

Giampiero Cilione, laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna e specializzato in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione, ha ricoperto incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, occupandosi in particolare di aspetti giuridici e di gestione delle risorse umane. Dal 2015 è direttore amministrativo del Rizzoli, ricoprendo poi l’incarico di Sub commissario dell’Istituto dal 1 marzo 2020.

Dott.ssa Viola Damen

Viola Damen è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e di Reggio Emilia. Specializzata in Igiene e Medicina preventiva, dal 2017 è dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica presso il Servizio di Assistenza Ospedaliera della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna. Ha lavorato presso l’Azienda usl di Modena dal 2003 al 2017, dove ha ricoperto diversi incarichi fino ad avere, dal 2010 al 2017, la responsabilità della struttura Sistema Qualità e Accreditamento.