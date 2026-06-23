Dall’organo al genoma: a Verona il vertice mondiale dell’oncologia di precisione

Verona, 23 giugno 2026 – Ricercatrici e ricercatori di tutto il mondo impegnati nella lotta contro il cancro si riuniranno a Verona, dal 23 al 25 giugno, nel Palazzo della Gran Guardia, per fare il punto sui risultati e le prospettive del progetto ARGO, Accelerating Research in Genomic Oncology, la seconda fase della lotta al cancro del Consorzio internazionale GENOMA del cancro, ICGC.

L’International Cancer Genome Consortium (ICGC) rappresenta una delle iniziative scientifiche più influenti e un punto di svolta nella storia della medicina. Nato nel 2008, con l’obiettivo di coordinare a livello globale la caratterizzazione genomica dei tumori umani, il consorzio ha riunito centinaia di istituzioni di ricerca, università e centri clinici di tutto il mondo in uno sforzo senza precedenti per comprendere le basi genetiche del cancro.

Grazie all’analisi di migliaia di genomi tumorali, l’ICGC ha contribuito a identificare le mutazioni responsabili dello sviluppo di numerose forme di cancro. Queste scoperte hanno trasformato radicalmente la terapia oncologica, consentendo il passaggio da un approccio basato esclusivamente sull’organo colpito a una medicina fondata sulle caratteristiche molecolari del tumore. I dati generati dal progetto hanno accelerato lo sviluppo della medicina di precisione, favorendo diagnosi più accurate, prognosi più affidabili e terapie personalizzate per milioni di pazienti.

L’eredità dell’ICGC continua oggi attraverso l’iniziativa internazionale ICGC-ARGO (Accelerating Research in Genomic Oncology), che punta a integrare dati genomici e clinici su larga scala per migliorare ulteriormente la prevenzione, la diagnosi e il trattamento dei tumori, attraverso l’analisi uniforme di campioni provenienti da circa 100.000 pazienti, corredati da dati clinici standardizzati e accuratamente armonizzati. Questo approccio consente di acquisire nuove conoscenze sui meccanismi biologici del cancro e di sviluppare strategie sempre più efficaci nell’ambito dell’oncologia di precisione.

Il ruolo di Verona: un’eccellenza italiana nella genomica del cancro

Prof. Aldo Scarpa

Tra i protagonisti di questa rivoluzione scientifica figura Verona, che dal 2010 rappresenta l’Italia nell’International Cancer Genome Consortium attraverso il centro di ricerca dell’ateneo di Verona ARC-Net, diretto da Aldo Scarpa, direttore del dipartimento di Diagnositca e salute pubblica dell’ateneo di Verona e direttore dell’Anatomia e istologia patologica dell’Azienda ospedaliera.

Il contributo veronese è stato determinante nella realizzazione di alcuni dei più importanti progetti globali di mappatura del genoma del cancro, culminati nell’analisi di migliaia di genomi tumorali provenienti da decine di Paesi. Questo lavoro ha aperto la strada a nuove strategie di diagnosi precoce e medicina personalizzata.

“L’International Cancer Genome Consortium (ICGC) è una pietra miliare nella storia della medicina moderna – spiega Scarpa – Per portata e rilevanza, molti esperti considerano l’ICGC l’equivalente, nel campo del cancro, del Progetto Genoma umano. Le sue attività hanno aperto una nuova era nella comprensione delle malattie complesse, dimostrando come l’integrazione tra genomica, bioinformatica e pratica clinica possa tradursi in benefici concreti per la salute pubblica”.

“In un contesto internazionale in continua evoluzione, il consorzio ICGC-ARGO rinnova la propria missione di contribuire al miglioramento della cura dei pazienti oncologici attraverso la creazione di un patrimonio condiviso di dati e conoscenze a beneficio della comunità scientifica”, spiega Rita Lawlor, docente di ateneo e coorganizzatrice del convegno.

La rilevanza scientifica raggiunta da Verona è testimoniata anche dal fatto che la città ha ospitato il congresso internazionale dell’ICGC per ben tre volte, nel 2015, 2022 e 2026, riunendo i più autorevoli esperti mondiali di oncologia genomica per discutere le future sfide della ricerca contro il cancro.

L’esperienza veronese dimostra come un centro di ricerca italiano possa svolgere un ruolo da protagonista nei grandi programmi scientifici internazionali, contribuendo in modo concreto a cambiare la storia della medicina e a migliorare le prospettive di cura per milioni di pazienti nel mondo.