Dall’intestino al cervello: una scoperta riscrive le origini delle malattie neurodegenerative

Studio padovano identifica meccanismo attraverso cui lo sterolo glicosilato BSSG induce stato di infiammazione intestinale precursore di neurodegenerazione

Padova, 4 agosto 2026 – Un passo avanti nella ricerca sulle origini e le possibili cause delle malattie neurodegenerative viene da uno studio condotto dalla dott.ssa Francesca Terrin e coordinato dalle professoresse Nicoletta Plotegher e Luisa Dalla Valle del dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, pubblicato sulla rivista Journal of Biomedical Science.

Alla base della neurodegenerazione potrebbe esserci una condizione di infiammazione dell’intestino, in grado poi di estendersi al sistema nervoso centrale. In particolare, lo studio si concentra su uno sterolo glicosilato di origine vegetale, il BSSG (β-sitosterolo β-D-glucoside), che è presente in alcuni alimenti ed è già stato associato in passato alla comparsa della patologia neurodegenerativa chiamata ALS-PDC (Complesso Sclerosi Laterale Amiotrofica/Parkinsonismo-Demenza) osservata nella popolazione dell’isola di Guam.

Dott.ssa Francesca Terrin

“Sebbene il legame tra il BSSG e le malattie neurodegenerative fosse noto, il meccanismo con cui questa molecola esercita la sua tossicità non era ancora stato chiarito – spiega la dott.ssa Francesca Terrin – Attraverso l’impiego di due modelli animali, zebrafish e topo, abbiamo dimostrato come l’esposizione cronica al BSSG induca precocemente un marcato stato di infiammazione intestinale, che si manifesta molto prima della comparsa di segni di neurodegenerazione”.

Questa condizione è evidenziata da un aumento dell’espressione di numerosi geni coinvolti nei processi infiammatori, alterazioni morfologiche della mucosa e compromissione della motilità e funzionalità intestinali. Inoltre, analisi preliminari condotte sul microbiota intestinale dello zebrafish e del topo suggeriscono che l’esposizione al BSSG possa favorire una situazione di disbiosi, ovvero uno squilibrio della normale flora batterica.

Prof.ssa Luisa Dalla Valle

“Un aspetto particolarmente interessante di questo lavoro riguarda il possibile meccanismo molecolare attraverso cui il BSSG induce tali effetti dannosi – dice la prof.ssa Luisa Dalla Valle – Utilizzando linee transgeniche e mutanti di zebrafish, abbiamo osservato che la molecola sembra interferire con il recettore dei glucocorticoidi, un importante regolatore delle risposte antinfiammatorie dell’organismo. Questa interferenza potrebbe ridurre la normale capacità del recettore di limitare l’infiammazione, favorendo così uno stato infiammatorio persistente a livello intestinale”.

È ormai sempre più avvalorata l’ipotesi che l’infiammazione intestinale possa precedere temporalmente l’insorgenza della neurodegenerazione, supportando la possibilità, proposta dagli autori, di un coinvolgimento dell’asse intestino-cervello nella patogenesi delle malattie neurodegenerative. Questo sistema di comunicazione bidirezionale collega l’intestino al sistema nervoso centrale tramite vie nervose, immunitarie e metaboliche e, quando viene alterato dall’infiammazione cronica, da modificazioni della barriera intestinale e da disbiosi, può favorire processi neuroinfiammatori e quindi neurodegenerativi.

Prof.ssa Nicoletta Plotegher

“Nel complesso, il lavoro identifica l’intestino come un possibile punto di partenza dei processi neurodegenerativi indotti dal BSSG e contribuisce a ridefinire la comprensione delle fasi iniziali della malattia ALS-PDC”, conclude la prof.ssa Nicoletta Plotegher.

Pur trattandosi di evidenze ottenute in modelli animali, lo studio sottolinea il ruolo cruciale dell’omeostasi intestinale nella patogenesi delle malattie neurodegenerative e apre nuove prospettive per lo sviluppo di strategie preventive e terapeutiche mirate alla tutela del benessere dell’asse intestino-cervello.