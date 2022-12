Dall’internet addiction al cyberbullismo. Seminario a UniChieti con la criminologa Roberta Bruzzone

Chieti, 14 dicembre 2022 – “Le dipendenze tecnologiche. Dall’Internet addiction al Cyberbullismo” è il tema del seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, che vedrà la partecipazione della Criminologa e Psicologa forense Roberta Bruzzone. L’evento è programmato per il prossimo 20 dicembre, con inizio alle ore15.30, presso l’Auditorium del Rettorato, nel Campus universitario di Chieti.

Prima della relazione di Roberta Bruzzone, interverranno il prof. Fabrizio Fornari, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università “G. d’Annunzio” e Antonio Teti, Responsabile del Settore Sistemi informativi e Innovazione tecnologica della “d’Annunzio”. L’incontro sarà moderato dal prof. Andrea Lombardinilo, Delegato del Rettore alla comunicazione di Ateneo. Nel corso dell’evento verrà presentato l’ultimo libro di Roberta Bruzzone.

“Roberta Bruzzone – spiega il prof. Fabrizio Fornari, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali della “d’Annunzio” – è una protagonista di primo piano della narrazione mainstream sulla criminalità e sull’insicurezza, in una fase in cui la comunicazione televisiva è sempre più sospesa tra cronaca, spettacolo, informazione e approfondimento. La sua autorevole partecipazione consentirà di conoscere meglio i tanti aspetti di un mondo non più nuovo ma già permeato da diffusi fenomeni sociali online”.

“In particolare – sottolinea il prof. Fabrizio Fornari – i nostri studenti che frequentano i corsi di “Sociologia e criminologia” e di “Ricerca sociale” avranno l’opportunità di ascoltare una grande professionista e un’attenta osservatrice dei processi criminali, in grado di conciliare al meglio metodologia operativa, capacità di analisi e abilità comunicativa”.