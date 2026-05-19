Dall’Helicobacter ai farmaci antinfiammatori: tutte le cause della vera gastrite

Non tutto il dolore allo stomaco è gastrite. Dalla corretta diagnosi alla prevenzione oncologica: cosa sapere davvero. A fare chiarezza sono gli specialisti di AIGO, l’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri

Roma, 19 maggio 2026 – Bruciore di stomaco, dolore addominale e cattiva digestione vengono spesso definiti genericamente “gastrite”. Ma utilizzare questo termine in modo improprio rischia di creare confusione, favorire l’automedicazione e ritardare diagnosi corrette.

“Il primo punto fondamentale è che gastrite non significa semplicemente dolore o bruciore allo stomaco – spiega il dott. Guido Manfredi, Consigliere Nazionale AIGO – Molti disturbi che i pazienti definiscono gastrite sono in realtà reflusso gastroesofageo, dispepsia funzionale o altri disturbi digestivi. La vera gastrite è invece un’infiammazione della mucosa gastrica che deve essere documentata attraverso gastroscopia e biopsie”.

Secondo gli esperti, la tendenza a chiamare “gastrite” qualsiasi fastidio digestivo porta spesso a errori comuni: uso cronico di antiacidi o inibitori di pompa protonica (PPI) senza controlli, diete inutilmente restrittive e sottovalutazione di sintomi che invece meriterebbero approfondimenti specialistici.

Helicobacter pylori, farmaci e stili di vita: le vere cause

Dott. Guido Manfredi

La gastrite può avere diverse cause. Tra le più frequenti vi è l’infezione da Helicobacter pylori, batterio responsabile della principale forma di infiammazione cronica gastrica e ancora molto diffuso nel mondo, anche se in diminuzione nei Paesi occidentali.

“Quando viene identificata l’infezione da Helicobacter pylori è importante trattarla con una terapia eradicante appropriata – sottolinea Manfredi – Eliminare il batterio riduce il rischio di gastrite cronica, ulcere e possibili evoluzioni verso forme più severe”.

Un ruolo importante può essere svolto anche dall’uso prolungato di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come ibuprofene, ketoprofene o diclofenac, oltre che da aspirina e, in alcuni casi, cortisonici associati ad altre terapie.

Esistono inoltre forme autoimmuni, più rare ma probabilmente sottodiagnosticate, che possono associarsi ad anemia perniciosa, carenza di vitamina B12 e altre patologie autoimmuni. Alcol e fumo rappresentano fattori irritativi diretti per la mucosa gastrica, mentre stress e alimentazione incidono soprattutto sui sintomi digestivi.

“Lo stress quotidiano raramente provoca una vera gastrite organica – precisa Manfredi – Può però amplificare nausea, gonfiore, cattiva digestione e dolore addominale attraverso il cosiddetto asse cervello-intestino. Anche pasti abbondanti, cibi molto grassi, alcolici e bevande gassate possono peggiorare i sintomi digestivi”.

Quando serve davvero la gastroscopia

Dott. Renato Cannizzaro

Uno dei punti più delicati riguarda l’appropriatezza diagnostica. Non tutti i sintomi richiedono una gastroscopia, ma alcuni segnali non devono essere ignorati.

“La gastroscopia diventa necessaria quando si sospetta una lesione organica oppure quando l’esame può modificare concretamente il percorso diagnostico e terapeutico – spiega Manfredi – Sintomi come perdita di peso inspiegata, sanguinamento, vomito persistente, difficoltà nella deglutizione, anemia o dolore notturno meritano una valutazione specialistica, soprattutto dopo i 50 anni o in presenza di familiarità per tumori gastrici”.

Gli specialisti invitano quindi a evitare due estremi opposti: banalizzare i sintomi oppure ricorrere a esami ripetuti senza reali indicazioni cliniche.

Gastrite cronica e rischio oncologico: il valore della diagnosi precoce

“In alcuni casi l’infiammazione cronica dello stomaco può evolvere lentamente verso lesioni precancerose – spiega Renato Cannizzaro, Responsabile della Commissione Oncologia di AIGO – Per questo diagnosi tempestiva, controlli mirati ed eradicazione dell’Helicobacter pylori sono strumenti fondamentali di prevenzione”.

Oggi la gastroenterologia dispone di tecnologie avanzate – come cromoendoscopia, magnificazione endoscopica, endomicroscopia e strumenti supportati dall’intelligenza artificiale – che consentono di individuare lesioni molto precoci e trattarle in modo mininvasivo.

“Quando il tumore gastrico viene diagnosticato nelle fasi iniziali, la mortalità si riduce drasticamente e le possibilità di guarigione aumentano in maniera significativa – sottolinea Cannizzaro – Le forme precoci possono spesso essere trattate endoscopicamente senza interventi chirurgici demolitori”.

Negli ultimi anni, inoltre, le terapie oncologiche sono diventate sempre più mirate grazie all’identificazione di specifici marcatori biologici. “Oggi il gastroenterologo ha anche il compito di ottenere campioni bioptici adeguati per permettere al patologo di caratterizzare precocemente la lesione e orientare la terapia personalizzata”, aggiunge Cannizzaro.

Prevenzione: equilibrio e diagnosi corrette

Secondo AIGO, prevenzione significa soprattutto stile di vita equilibrato e diagnosi corrette. “È utile limitare alcol, fumo, eccesso di sale e abuso di carni rosse molto cotte o arrostite – ricorda Cannizzaro – Frutta, verdura fresca, attività fisica regolare e controllo del peso aiutano a proteggere la salute gastrica”.

Ma il messaggio centrale resta un altro: non tutto è gastrite e non tutti i disturbi digestivi devono essere medicalizzati. “L’errore più frequente – conclude Manfredi – è attribuire automaticamente ogni sintomo digestivo alla gastrite senza una diagnosi precisa. Serve invece un approccio personalizzato, scientificamente corretto e proporzionato ai reali fattori di rischio”.