Dalla genetica alle CAR-T: l’oncologia italiana accelera tra innovazione e sostenibilità

A Roma il convegno “ONCOLOGIA 2026” fa il punto sull’attuale stato dell’arte nella cura: la sfida ora è garantire le innovazioni terapiche a tutti

Roma, 2 marzo 2026 – Si è svolto lo scorso 26 febbraio a Roma presso la Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, il convegno “ONCOLOGIA 2026”, promosso dall’osservatorio ONDE e coordinato e moderato da Stefano Vella, Professore di Metodologia della Ricerca Clinica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. L’incontro ha riunito clinici, ricercatori e istituzioni per analizzare la trasformazione in atto nell’oncologia italiana. Dal confronto è emerso un messaggio chiaro: la medicina dei tumori sta vivendo una svolta storica, ma la vera sfida sarà rendere l’innovazione sostenibile ed equamente accessibile.

Il passaggio dell’oncologia per organo alla messa in primo piano del profilo biologico rappresenta quel primo grande elemento evolutivo nella cura. L’ha evidenziato Gian Antonio Girelli, membro della XII Commissione Permanente Affari Sociali della Camera dei Deputati. Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, evidenzia invece come i grandi passi avanti ottenuti in termini di guarigione debbano far pensare, oggi, a una prassi consolidata di cura con successo.

Il superamento della chemioterapia fa oramai parte concretamente della rivoluzione in corso in oncologia. Su questo argomento c’è una consapevolezza condivisa. In altri ambiti dell’oncologia la medicina di precisione sta cambiando radicalmente prognosi e qualità di vita. Negli ultimi anni, i dati sulla mortalità oncologica in Italia hanno registrato una progressiva riduzione, frutto di prevenzione, screening, diagnosi precoce e, soprattutto, dell’evoluzione delle terapie.

Come ha sottolineato Massimo Di Maio, Presidente AIOM: “L’oncologia nel 2026 è in profonda evoluzione. I dati relativi all’andamento della mortalità in Italia ci ricordano che negli ultimi anni ci sono stati lenti ma importanti progressi, con una riduzione della mortalità per tumori. Questo è sicuramente merito della prevenzione (che consente di ridurre il numero di casi), merito dello screening e della diagnosi precoce (che consentono di scoprire i tumori quando sono più guaribili), ma è anche merito del miglioramento delle terapie che abbiamo a disposizione. In molti tumori le terapie standard sono nettamente cambiate rispetto a qualche anno fa, spesso nel segno di farmaci dal meccanismo d’azione innovativo e con un approccio di medicina di precisione. Questo rende più complessa anche la fase diagnostica, oltre a porre problemi di sostenibilità, dal momento che va garantita l’innovazione in maniera equa nel contesto del nostro prezioso servizio sanitario nazionale”.

“L’innovazione si sta trasformando rapidamente in pratica quotidiana – è l’esordio di Paolo Marchetti, Professore ordinario di Oncologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma – L’oncologia di precisione non è più basata semplicemente sulla scelta di quello o quell’altro farmaco. Ogni due settimane discutiamo su nuovi protocolli, un continuo proporre soluzioni innovative. Siamo arrivati a un portafoglio di innovazioni veramente importante che ci fa parlare di oncologia di precisione. Siamo passati dai farmaci ai processi. Abbiamo imparato a parlare di genetisti, anatomo patologici, in uno studio sincretico con diverse sapienze mediche. Ma una delle grandi matrici di riconoscimento della tipologia cancerosa si ravvisa nel genoma che fornisce un quadro ancora tutto da approfondire per tutte le rilevazioni che può ancora dare. Oggi è possibile discutere tutti i dati con vantaggi nel comminare la terapia effettiva guardando in diversi ambiti di ricerca. Abbiamo parlato di microbiota che consenta il miglioramento delle risposte. Parliamo così di sistemi complessi. Ci sono cause che risiedono in sistemi diversi che debbono essere rilevati”.

Il panorama terapeutico è oggi caratterizzato da un’accelerazione senza precedenti: anticorpi farmaco-coniugati (ADC), monoclonali bispecifici, immunoterapia avanzata e terapie cellulari stanno ridisegnando gli standard di cura. “Viviamo una stagione di straordinaria accelerazione scientifica – ha evidenziato Dario Trapani, Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano – Dagli ADC ai monoclonali bispecifici, l’oncologia sta entrando in una fase di medicina sempre più precisa e biologicamente informata. Tuttavia, l’innovazione non coincide automaticamente con valore. La sfida del nostro tempo è integrare ricerca, sostenibilità e giustizia distributiva, affinché ogni progresso tecnologico diventi reale progresso umano”.

La questione dei cosiddetti “farmaci orfani” è toccata da Paolo Giovanni Casali, Direttore Oncologia Medica 2, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. “Nell’ambito dei sarcomi di cui mi occupo evidenzia, attraverso l’osservazione di tre studi specifici, che dobbiamo accettare il più alto livello di incertezza nei tumori rari. L’incertezza intorno al beneficio fa variare il carattere di analisi statistico per valutare i criteri di beneficio. Nei tumori rari bisogna privilegiare la rete collaborativa. Ed è impossibile non creare sinergie. La rete nazionale rumori rari è simmetrica per le diverse tipologie. In questo momento l’Unione Europea sta investendo su nuove reti”.

Un cambiamento che non riguarda solo l’efficacia clinica, ma anche gli obiettivi terapeutici. “Negli ultimi anni l’immunoterapia ha innalzato l’asticella degli obiettivi in oncologia, aprendo scenari di lungo termine impensabili fino a poco tempo fa – ha dichiarato Alessio Cortellini, Ricercatore in Oncologia, Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ed Università Campus Bio-Medico di Roma e Honorary Senior Lecturer presso Imperial College London – Eventi come questo sono fondamentali per leggere questi progressi in un’ottica di sistema e One Health, mettendo in dialogo ricerca, clinica, istituzioni e sostenibilità, per tradurre l’innovazione in benefici concreti per tutta la comunità per la quale il Servizio Sanitario Nazionale è una risorsa unica”.

Al centro della nuova oncologia c’è la diagnostica di precisione, sempre più sofisticata e strategica. Matteo Fassan, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Padova, ha spiegato che “La diagnostica nell’oncologia di precisione integra valutazione morfologica, indagini immunoistochimiche e analisi molecolari avanzate per identificare biomarcatori e alterazioni genetiche, consentendo una sempre più accurata personalizzazione dei percorsi di cura e un incremento delle opportunità terapeutiche per il paziente. In tale contesto il patologo riveste un ruolo centrale e strategico: dalla definizione diagnostica alla selezione e validazione del campione biologico, fino all’interpretazione integrata dei dati molecolari. Investire nell’anatomia patologica significa rafforzare l’appropriatezza clinica, la qualità dell’assistenza e la piena attuazione dell’oncologia di precisione”.

Particolarmente significativo il focus sulle neoplasie ematologiche, dove le terapie cellulari stanno già cambiando la storia naturale di alcune malattie. Adriano Venditti, Professore Ordinario di Ematologia presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e Direttore dell’UOC Ematologia della Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma, ha sottolineato come “La moderna tecnologia mette a disposizione del paziente affetto da neoplasie ematologiche opzioni terapeutiche estremamente sofisticate che affiancano, potenziano e a volte sostituiscono approcci più convenzionali basati sull’uso di agenti chemioterapici. Ne sono esempio paradigmatico il potente impulso allo sviluppo di terapie quali i CAR-T o gli anticorpi bispecifici. Tali agenti terapeutici, la cui azione si ispira a principi di immunoterapia, sono il frutto dell’applicazione di eleganti ed avanzate tecniche di manipolazione cellulare ed ingegneria genetica. L’uso di tali, innovative, strategie terapeutiche, ha consentito un significativo miglioramento della prognosi di malattie quali linfomi, mielomi e leucemie linfoblastiche acute. In appropriati contesti, l’uso di CAR-T o di anticorpi bispecifici si è anche dimostrato validissimo alleato del trapianto di cellule staminali. Le ulteriori frontiere della moderna ricerca tentano di rispondere alla domanda di quale sia il più corretto posizionamento di questi nuovi approcci terapeutici, ossia se un uso in fasi di malattia più precoci possa essere associato ad un superiore beneficio per il paziente. Tutto ciò per realizzare l’ambizioso obiettivo di sbarazzarsi definitivamente della chemioterapia, obiettivo già raggiunto per forme selezionate di neoplasie del sangue”.

Sul centrale tema delle terapie adeguate nel ponderare la cura specifica per il paziente, preso nella sua singolarità, si concentra Maria Carmela Piccirillo. La Dirigente Medico dell’Istituto Nazionale Tumori ha sottolineato: “È molto importante oggi confrontarsi sulle prospettive della ricerca in oncologia e sull’impatto delle nuove cure nella pratica clinica, perché l’integrazione di ricerca e pratica clinica è proprio il modello virtuoso a cui tendere per rispondere ai bisogni reali dei pazienti e, in una visione più ampia, della società. I nuovi farmaci sono strumenti di salute che ci arrivano dalla ricerca a fini registrativi, focalizzata sul singolo trattamento. Ma non bisogna perdere di vista il percorso di cura in cui l’innovazione si inserisce, che dovrebbe essere oggetto privilegiato della ricerca accademica, con lo scopo di ottimizzare l’impiego delle opportunità terapeutiche”.

All’evento hanno inoltre partecipato Paola Di Matteo, Sr. Country Medical Director, Medical Affairs di Regeneron, Sabrina De Camillis, Head Government Affairs & Communication di GSK e Gilda Ascione, Head of Medical Affairs Oncology Business Unit di Daiichi Sankyo, in rappresentanza dell’industria farmaceutica, evidenziando il valore della collaborazione pubblico-privato per favorire accesso e sostenibilità dell’innovazione.

La priorità ora è trasformare l’innovazione scientifica in progresso equo, sostenibile e accessibile, affinché ogni paziente possa beneficiare delle nuove opportunità terapeutiche all’interno di un Servizio Sanitario Nazionale forte, inclusivo e capace di governare il cambiamento.