Dalla dieta alla biodiversità, nasce PROBEN: il progetto multidisciplinare della “d’Annunzio” per la cultura del benessere

Chieti, 15 luglio 2026 – È stato avviato ufficialmente “PROBEN, Nutrire il Benessere Promuovendo la Conoscenza Scientifica”, l’iniziativa dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del bando per la diffusione della cultura scientifica. Il progetto nasce per favorire una maggiore consapevolezza del rapporto tra alimentazione, salute, ambiente e qualità della vita, attraverso attività di divulgazione, formazione e partecipazione rivolte alle scuole e all’intera cittadinanza.

Coordinato dal prof. Claudio Ferrante, docente di Biologia farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia, PROBEN coinvolge il Dipartimento di Farmacia, il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, il Dipartimento di Psicologia e il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Ateneo, con un approccio multidisciplinare ispirato al paradigma “One Health”, che riconosce la stretta interconnessione tra salute umana, ambiente e benessere delle comunità.

Prof. Claudio Ferrante

Il progetto prevede seminari, laboratori, webinar, podcast, eventi divulgativi, mostre e attività di public engagement dedicate ai temi dell’alimentazione consapevole, della sostenibilità, della biodiversità e degli stili di vita salutari. Le iniziative saranno ospitate presso alcune delle principali strutture dell’Ateneo, tra cui il CAST- Centro Studi e Tecnologie Avanzate, il Museo Universitario e l’Orto Botanico “Giardino dei Semplici”.

Alla realizzazione delle attività contribuiranno la prof.ssa Caterina Pipino, referente di laboratori esperienziali e dimostrativi e di iniziative divulgative dedicate al ruolo delle molecole nutrizionali nella salute umana; la prof.ssa Francesca Romana Alparone, responsabile delle attività dedicate alla psicologia del comportamento e alla promozione di stili di vita consapevoli; la prof.ssa Ilaria Zamuner, referente di iniziative che verteranno su aspetti specifici di medicina e dietetica attraverso l’allestimento di mostre e convegni in collaborazione con il Museo Universitario; il prof. Luigi Menghini, responsabile delle attività dell’Orto Botanico dedicate alla biodiversità vegetale, alle piante alimentari e medicinali e alla valorizzazione delle filiere botaniche sostenibili; e il prof. Ruggero D’Anastasio, Direttore del Museo Universitario, che coordinerà attività divulgative dedicate alla storia dell’alimentazione e della salute, attraverso mostre, visite guidate, conferenze e laboratori che illustreranno l’evoluzione delle pratiche alimentari e il rapporto tra dieta, malattia e benessere nelle popolazioni del passato. Il progetto, di durata annuale, è entrato nella fase operativa nei giorni scorsi con la presentazione del catalogo delle attività.

“PROBEN nasce dalla volontà di rendere la scienza sempre più accessibile e vicina alle persone -spiega il prof. Claudio Ferrante – Grazie alla collaborazione tra discipline diverse e al contributo di strutture di eccellenza del nostro Ateneo, intendiamo promuovere una cultura del benessere fondata su solide evidenze scientifiche, contribuendo alla formazione di cittadini più consapevoli e preparati ad affrontare le sfide della salute e della sostenibilità”.