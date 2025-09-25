Dal Sud l’eccellenza che cura: melanoma e tumori cutanei tra innovazione e multidisciplinarietà. Convegno a Benevento

Benevento, 25 settembre 2025 – Il prossimo 2 ottobre 2025, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento si trasformerà in un punto di riferimento scientifico nazionale per la dermato-oncologia, ospitando il convegno “Melanoma e Tumori Cutanei: dalla diagnosi al trattamento”. L’evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per la comunità medica e testimonia il crescente impegno dell’ospedale beneventano nel campo della ricerca e del trattamento delle neoplasie cutanee.

Il ruolo centrale del dott. Antonio M. Grimaldi nella ricerca sul melanoma

Al centro di questa iniziativa scientifica spicca la figura del dott. Antonio M. Grimaldi, coordinatore scientifico dell’evento e punto di riferimento per le attività di ricerca e cura del melanoma presso il San Pio. Il dott. Grimaldi, che guiderà i lavori del convegno, rappresenta l’esempio di come la competenza clinica possa coniugarsi con la ricerca traslazionale per migliorare concretamente la prognosi dei pazienti oncologici.

La sua leadership scientifica si manifesta nella capacità di orchestrare un team multidisciplinare di specialisti provenienti non solo dall’A.O.R.N. San Pio, ma anche dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli Fondazione “G. Pascale”, creando una sinergia tra eccellenze campane che eleva il livello qualitativo dell’assistenza dermato-oncologica regionale.

Un approccio integrato: dal GOM alle tecnologie innovative

Dott. Antonio Grimaldi

Il convegno metterà in evidenza le attività del Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) Melanoma e Tumori Cutanei non-melanoma del San Pio, un modello organizzativo innovativo che il dott. Grimaldi ha contribuito a sviluppare. Questo approccio integrato consente di ottimizzare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente, dalla fase preventiva fino ai trattamenti più avanzati.

L’A.O.R.N. San Pio si distingue per l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione nella caratterizzazione del melanoma, che spaziano dalla diagnosi dermoscopica avanzata fino alla sofisticata tipizzazione molecolare. Questi strumenti consentono diagnosi sempre più precise e la personalizzazione delle strategie terapeutiche, elementi fondamentali nell’era della medicina di precisione.

Un programma scientifico articolato su quattro pilastri

Il programma del convegno, strutturato in quattro sessioni tematiche, riflette la completezza dell’approccio multidisciplinare promosso dal dott. Grimaldi:

Epidemiologia e diagnosi : focus sulle innovazioni diagnostiche e sul contributo delle tecnologie attive presso il San Pio, evidenziando come la ricerca tecnologica si traduca in benefici clinici concreti.

: focus sulle innovazioni diagnostiche e sul contributo delle tecnologie attive presso il San Pio, evidenziando come la ricerca tecnologica si traduca in benefici clinici concreti. Melanoma operabile : approfondimento sulle tecniche chirurgiche avanzate, inclusa la metodologia del linfonodo sentinella, e sulle terapie adiuvanti e neoadiuvanti, ambiti in cui l’integrazione tra chirurgia oncologica e terapie sistemiche risulta determinante.

: approfondimento sulle tecniche chirurgiche avanzate, inclusa la metodologia del linfonodo sentinella, e sulle terapie adiuvanti e neoadiuvanti, ambiti in cui l’integrazione tra chirurgia oncologica e terapie sistemiche risulta determinante. Melanoma avanzato: analisi dei criteri di scelta terapeutica e gestione delle metastasi, comprese quelle cerebrali, rappresentando una delle sfide più complesse della dermato-oncologia moderna.

Tumori cutanei non-melanoma: discussione dedicata a carcinoma squamocellulare cutaneo (cSCC), carcinoma basocellulare (BCC) e carcinoma a cellule di Merkel, con presentazione di casi clinici che favoriscono il confronto interdisciplinare.

Impatto territoriale e formazione continua

L’iniziativa, accreditata ECM e rivolta a medici chirurghi e personale sanitario, testimonia l’impegno del San Pio nella formazione continua e nel rafforzamento della rete assistenziale territoriale. Sotto la guida scientifica del dott. Grimaldi, il convegno si propone di consolidare il ruolo dell’ospedale beneventano come centro di riferimento regionale per la dermato-oncologia.

L’evento rappresenta inoltre un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni sanitarie di eccellenza possa generare un circolo virtuoso di conoscenze e competenze, a diretto beneficio dei pazienti del territorio campano e del Mezzogiorno.

Prospettive future nella lotta al melanoma

Il convegno del 2 ottobre si inserisce in un momento particolarmente significativo per la ricerca sul melanoma, caratterizzato da rapidi progressi nell’immunoterapia, nelle terapie target e nella medicina personalizzata. Il contributo del dott. Antonio Grimaldi e del suo team multidisciplinare rappresenta un tassello importante nel panorama nazionale della dermato-oncologia, dimostrando come centri di eccellenza distribuiti sul territorio possano contribuire efficacemente all’avanzamento scientifico e al miglioramento dell’assistenza oncologica.