Dal reattore modulare alla fusione: l’Italia punta sull’atomo per svincolarsi dai combustibili fossili

Prende avvio il Programma di Ricerca Nucleare (PRN). Attuato da ENEA, con Cnr e Consorzio RFX, il Programma punta sullo sviluppo di reattori modulari avanzati, sulle tecnologie per la fusione nucleare e sul rafforzamento della formazione specialistica, con l’attivazione di 20 borse di dottorato

Roma, 8 maggio 2026 – Rafforzare la sicurezza e l’indipendenza energetica dell’Italia e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle tecnologie nucleari avanzate, consolidando il ruolo del Paese nel contesto europeo e internazionale.

È l’obiettivo del Programma di Ricerca Nucleare (PRN), il vasto piano triennale finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e attuato da ENEA, con il Cnr nel ruolo di co-realizzatore e la collaborazione del Consorzio RFX. Il programma si propone come strumento operativo chiave per rispondere alle priorità europee in materia di sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio.

Tra i principali ambiti di intervento figurano lo sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione, in particolare gli Small Modular Reactor (SMR) e gli Advanced Modular Reactor (AMR), la fusione nucleare, una delle soluzioni più promettenti per la produzione di energia sicura, pulita e su larga scala. Il programma dedica inoltre particolare attenzione alle applicazioni non energetiche delle tecnologie nucleari, con ricadute rilevanti in settori strategici quali la medicina (produzione di radiofarmaci), il comparto aerospaziale e la produzione di idrogeno.

Elemento qualificante del PRN sarà anche l’impegno in attività di informazione, divulgazione e formazione: va in questa direzione l’attivazione da parte del Consorzio RFX, per conto di Cnr e in accordo con ENEA, di 20 borse di dottorato per l’anno accademico 2026/2027, in co-finanziamento con le università. Finalizzate a rafforzare competenze e sostenere lo sviluppo di una nuova generazione di esperti nel settore nucleare, saranno focalizzate su ingegneria nucleare, materiali avanzati, fisica dei reattori, automazione e controllo, sistemi energetici e accettabilità sociale del nucleare. La raccolta delle manifestazioni di interesse per la presentazione di richieste di co-finanziamento da parte delle università interessate deve avvenire entro le ore 23:59 del 15 maggio 2026.

“L’energia nucleare rappresenta una fonte a basse emissioni di gas serra capace di contribuire in modo significativo alla diversificazione del mix energetico nazionale, integrandosi con le fonti rinnovabili e supportandone la continuità di esercizio, riducendo al contempo la dipendenza dalle risorse fossili”, ha dichiarato Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento Nucleare di ENEA.

“Con il PRN – aggiunge – l’Italia compie un passo strategico verso una maggiore sicurezza e indipendenza energetica. Integrando ricerca e innovazione, competitività industriale e attività di formazione e informazione, il Programma contribuisce alla costruzione di una filiera italiana solida e competitiva capace di sostenere l’Europa nell’affrontare le sfide energetiche dei prossimi decenni, con ricadute positive sul piano tecnico-scientifico, economico, occupazionale e sociale”.

“Il Cnr concentra il proprio impegno sulle tecnologie per la fusione nucleare, oggi più che mai strategiche per un’energia sicura, sostenibile e a basse emissioni – ha affermato Stefano Fabris, Direttore del dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologiche della Materia di CNR – Questo ruolo si fonda su una solida tradizione pluridecennale di competenze e infrastrutture di ricerca, che è alla base della collaborazione con il Consorzio RFX e del contributo italiano a un settore chiave per il futuro energetico”.

“Il Consorzio RFX, espressione dei propri Soci: CNR, ENEA, INFN, Università degli Studi di Padova e Acciaierie Venete spa, rappresenta una realtà di eccellenza in Italia nella valorizzazione del rapporto tra ricerca fisica, sviluppo tecnologico e sistema industriale, grazie a RFX-mod2, una infrastruttura ad alta priorità strategica, e alle attività per ITER e per Fusion4Energy – ha dichiarato Piergiorgio Sonato, Presidente del Consorzio RFX – La realizzazione di questi esperimenti ha generato avanzamenti scientifici e tecnologici concreti, con ricadute sul tessuto produttivo, rafforzando non solo la filiera della fusione, ma più in generale la competitività dell’industria italiana in linea con le priorità europee”.

I reattori modulari avanzati: SMR e AMR

Al centro del PRN la ricerca e lo sviluppo di reattori modulari avanzati, un settore in cui industria e ricerca italiane rivestono già un ruolo di primo piano a livello internazionale: si tratta sia dell’ammodernamento delle infrastrutture esistenti sia della realizzazione di nuove infrastrutture fondamentali per la qualifica di componenti innovativi e il consolidamento della filiera industriale nazionale.

Particolare attenzione è rivolta a due principali tecnologie: gli Small Modular Reactor (SMR), reattori modulari e compatti di piccola taglia basati su tecnologie LWR (Light Water Reactor, reattori nucleari ad acqua leggera) che si collocano tra la III e la III+ Generazione; gli Advanced Modular Reactor (AMR) di IV generazione che introducono sistemi di raffreddamento avanzati e combustibili innovativi, garantendo maggiore efficienza, sicurezza, sostenibilità e nuove applicazioni, tra cui la cogenerazione e la produzione di idrogeno. Le iniziative si inseriscono in una strategia che punta a mettere a sistema investimenti pubblici e privati, favorire una più rapida diffusione delle tecnologie e sostenere il percorso di decarbonizzazione del mix energetico nazionale entro il 2035–2050, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Fusione nucleare: la visione strategica di lungo periodo

Il PRN consolida e potenzia anche l’impegno italiano nello sviluppo della fusione nucleare, considerata una fonte strategica di lungo periodo per un’energia sicura, inesauribile e priva di emissioni di CO₂. In linea con la roadmap europea che prevede la realizzazione del primo impianto dimostrativo entro il 2050, l’Italia concentra le proprie attività su infrastrutture e tecnologie chiave, quali:

il Divertor Tokamak Test facility (DTT), grande progetto italiano in corso di realizzazione presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati, cui partecipano ENEA ed ENI, in stretta sinergia con il mondo della ricerca, dell’università e dell’industria, che comprende Cnr, INFN, CETMA, i consorzi RFX e CREATE, il Politecnico di Torino e le università di Roma Tor Vergata, Tuscia e Milano-Bicocca. Il progetto si propone di fornire risposte ad alcuni dei nodi scientifici più complessi nel percorso verso la fusione, tra cui lo studio delle soluzioni fisiche e tecnologiche per l’estrazione dell’elevato calore prodotto.

il Breeding Blanket, uno dei componenti chiave dei futuri reattori in costruzione presso il Centro di Ricerche ENEA di Brasimone (Bologna); il sistema consentirà di produrre trizio a partire dal litio, recuperare il calore generato dalle reazioni di fusione e schermare le strutture dell’impianto, svolgendo un ruolo essenziale per la sostenibilità, l’efficienza e la sicurezza della fusione nucleare.

il Neutral Beam Test Facility, una grande infrastruttura di ricerca del Consorzio RFX di Padova dedicata allo sviluppo di un sistema innovativo per il riscaldamento del plasma di ITER, il grande progetto internazionale in via di realizzazione a Cadarache (Francia), mediante accelerazione di particelle ad alta energia.

RFX-mod2, il più grande esperimento per lo studio del confinamento magnetico toroidale del plasma in configurazione Reversed Field Pinch (RFP) e Tokamak.

Formazione, informazione e divulgazione

Formazione, informazione e divulgazione sono tra gli assi trasversali del PRN che nello specifico punta a colmare il divario di competenze qualificate e a rafforzare il capitale umano, favorendo l’ingresso di nuove professionalità nel settore, con ricadute di rilievo in termini di occupazione. Il Programma prevede inoltre un ampio piano di iniziative strutturate di informazione e divulgazione oltre a visite alle infrastrutture di ricerca, rivolte a studenti, scuole, cittadini e stakeholder, con l’obiettivo di favorire una conoscenza del tema basata su rigore scientifico, trasparenza, dialogo e forte partecipazione dei cittadini per garantire un dibattito pubblico informato e consapevole.