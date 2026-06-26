Dal progetto PNRR INF-ACT nasce una rete permanente per la ricerca su vettori e patogeni

Bologna, 26 giugno 2026 – Il programma del XXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Parassitologia, in svolgimento a Bologna, presenta un simposio dal titolo “Artropodi vettori e patogeni trasmessi: l’approccio integrato del progetto PNRR INF-ACT”.

Si tratta della naturale prosecuzione di alcune attività attivate negli scorsi anni con il progetto INF-ACT, in cui si era avviata una stretta collaborazione con la SOIPA (Società Italiana di Parassitologia) per studiare le malattie infettive e parassitarie con un approccio integrato “One Health”, che tutela la salute umana, animale e ambientale.

Una continuità operativa che si vede anche nelle persone coinvolte. L’evento bolognese, infatti è moderato da Alessandra della Torre, Professoressa Ordinaria all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, che è stata leader dell’INF-ACT Research Node 2, quello dedicato ai vettori artropodi e patogeni trasmessi da vettori.

Federico Forneris, Presidente Fondazione INF-ACT, dichiara: “Il lavoro fatto in questi anni con la Fondazione INF-ACT aveva lo scopo primario di rafforzare i legami all’interno delle comunità scientifiche nazionali, trovando punti di congiunzione e fungendo da attivatore di collaborazioni interdisciplinari. Oggi presentiamo la naturale transizione di uno dei nodi di ricerca del progetto PNRR in un network multidisciplinare, che continuerà ad incontrarsi e operare in modo coeso e coordinato nei prossimi anni. Vedere che oggi tutto questo prosegue anche a conclusione dei finanziamenti PNRR è indice che ciò che si è creato aveva un basi solide”.