Dal “non lo mangio” alla curiosità: 5 strategie per aiutare i bambini ad aprirsi a nuovi alimenti

Milano, 23 luglio 2026 – L’estate è il tempo dei viaggi, delle vacanze, dei pranzi in famiglia e delle nuove esperienze. Anche a tavola. È proprio in questo periodo che le bambine e i bambini hanno più occasioni per entrare in contatto con ingredienti e tradizioni culinarie diverse.

Eppure, davanti a un alimento sconosciuto, molti reagiscono ancora con un deciso: “Questo non lo mangio”. Si tratta della neofobia alimentare, una fase fisiologica dello sviluppo infantile caratterizzata dalla diffidenza e dalla riluttanza generalizzata nei confronti dei cibi nuovi.

Secondo una ricerca del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), l’85,4% dei bambini presenta un livello intermedio o alto di neofobia alimentare, una condizione che, nello studio, risulta associata a una minore aderenza alla dieta mediterranea e a un maggiore rifiuto di alimenti quali frutta, verdura e legumi.

Prof.ssa Laura De Gara

La buona notizia è che il gusto si educa. E proprio l’estate, con i suoi ritmi più rilassati e le tante occasioni di convivialità, può rappresentare un’occasione favorevole per aiutare bambine e bambini ad ampliare il proprio repertorio alimentare. Proporre nuovi ingredienti senza pressioni, cucinare insieme, raccontare la storia dei cibi e coinvolgere i più piccoli nella preparazione dei pasti sono strategie che favoriscono curiosità e disponibilità all’assaggio.

Anche la ricerca scientifica supporta questo approccio. Uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports dai ricercatori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, condotto su circa 800 bambini italiani tra i 6 e i 10 anni, ha mostrato che un percorso di educazione alimentare basato su Nutripiatto è associato a un miglioramento delle abitudini alimentari.

Dopo due mesi, i bambini coinvolti hanno aumentato il consumo di verdure, cereali integrali e acqua, riducendo al tempo stesso le porzioni di carne e i comportamenti sedentari. In alcune delle regioni coinvolte nello studio, fino all’83% dei bambini ha incrementato il consumo di verdure, evidenziando il potenziale di un approccio semplice, pratico e condiviso nel favorire abitudini alimentari più sane.

“La neofobia alimentare può essere una fase normale dello sviluppo e non deve preoccupare le famiglie. Non va affrontata con imposizioni, ma accompagnata con pazienza, curiosità e continuità. Coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti, proporre più volte gli stessi alimenti e creare un clima sereno a tavola aiuta a costruire un rapporto positivo con il cibo. Educare il gusto significa anche educare alla curiosità e all’apertura verso ciò che è nuovo” commenta la prof.ssa Laura De Gara, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Da questi presupposti nasce “Nutripiatto Senza Confini”, l’evoluzione del progetto Nutripiatto. Un modello intuitivo e colorato di educazione alimentare che unisce i principi della dieta mediterranea a ingredienti e tradizioni culinarie di diverse culture, aiutando le famiglie a costruire pasti equilibrati nel rispetto delle proprie abitudini alimentari.

Spiega la prof.ssa De Gara: “In un’Italia sempre più multiculturale, Nutripiatto Senza Confini nasce per valorizzare le diverse tradizioni alimentari presenti nelle famiglie, dimostrando che equilibrio nutrizionale e identità culturale possono convivere nello stesso piatto. L’obiettivo non è cambiare le abitudini alimentari, ma offrire un modello semplice, equilibrato e inclusivo, capace di adattarsi a culture e stili alimentari diversi”.

Dal cous cous ai noodles, dalla quinoa al tofu, passando per ingredienti come pak choi e miglio, ogni ricetta diventa un invito a sperimentare nuovi sapori mantenendo sempre il corretto equilibrio tra verdure e ortaggi, cereali -meglio se integrali- e proteine. Il pasto si trasforma così in un’occasione di scambio, inclusione e curiosità, dove conoscere un nuovo ingrediente significa anche avvicinarsi alla storia e alla cultura di chi lo porta in tavola.

Perché ogni nuovo ingrediente racconta una storia. Educare il gusto significa anche insegnare ai più piccoli che dietro ogni alimento ci sono tradizioni, culture e modi diversi di stare insieme a tavola. E quale momento migliore dell’estate per iniziare questo viaggio?

Educare il gusto: 5 consigli per aiutare i bambini a scoprire nuovi sapori