Dal digitale ai farmaci rivoluzionari: così l’Italia combatte le malattie cardiovascolari

Lorenzo Menicanti, Presidente della Rete Cardiologica IRCCS del Ministero della Salute, sottolinea “il calo dei decessi e il dimezzamento dei casi di scompenso cardiaco cronico” ma evidenzia sul versante della ricerca “enormi ostacoli legati a privacy e gestione dei dati”. Su cardiochirurgia e nuove tecniche interventistiche spiega: “Mininvasività significa ridurre al massimo l’impatto biologico delle procedure rispettando il più possibile la fisiologia piuttosto che l’estetica”

Milano, 27 settembre 2025 – “Negli ultimi quindici anni l’ambito clinico che ha registrato i risultati più significativi è quello delle malattie cardiovascolari, in particolare lo scompenso cardiaco cronico dove i decessi si sono praticamente dimezzati grazie ai progressi terapeutici e alla migliore gestione dei pazienti. Pur restando la principale causa di morte in Italia, le patologie cardiovascolari mostrano un trend in costante calo, segno che la prevenzione e l’innovazione stanno producendo effetti concreti”: sono estremamente positive le parole di Lorenzo Menicanti, presidente della Rete Cardiologica IRCCS del Ministero della Salute il quale, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, ha fatto il punto della situazione a tutto tondo.

“Le nuove molecole farmacologiche – spiega – stanno davvero cambiando la pratica clinica: dalla cardiomiopatia ipertrofica al colesterolo familiare, passando per farmaci che modulano diabete e grasso viscerale, l’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti sono migliorate sensibilmente”.

Sul fronte della prevenzione, inoltre, i dati confermano che la popolazione, oggi, è maggiormente ricettiva rispetto al passato. “Abbiamo toccato con mano l’impatto di scelte coraggiose come il divieto di fumo nei locali pubblici, che ridusse del 30% gli eventi acuti – ricorda Menicanti – e oggi la sfida è sfruttare questa consapevolezza diffusa per incidere ulteriormente sui fattori di rischio”.

Dott. Lorenzo Menicanti

In questo contesto si colloca il progetto CVrisk-IT, la più grande iniziativa di prevenzione cardiovascolare promossa in Italia, finanziata dal Parlamento e affidata alla Rete – che sta arruolando con ottimi risultati 30 mila cittadini sani di età compresa tra i 40 e gli 80 anni senza precedenti cardiaci e/o diabete – e che punta a identificare in modo sempre più accurato i profili di rischio cardiovascolare della popolazione italiana.

“La raccolta e l’analisi dei dati, unita all’utilizzo di strumenti digitali – commenta al proposito il Presidente estendendo il ragionamento – rappresentano un tassello fondamentale per migliorare la prevenzione, personalizzare gli interventi e ridurre l’impatto delle malattie cardiache nel lungo periodo”. Chi volesse manifestare il proprio interesse allo studio, completamente gratuito, può farlo su https://www.cvrisk.it/

Prevenzione anche tra i più piccoli

Nuove opportunità, quindi, dagli strumenti digitali – sottolinea il Presidente della Rete, alla quale sono associati 20 IRCCS – come wearable e i big data, “in grado, se associati, di monitorare i comportamenti quotidiani e fornire informazioni preziose sulla salute cardiovascolare. L’analisi di grandi quantità di dati permette, ad esempio, di evidenziare come in alcune aree del Paese le patologie siano più diffuse a causa di fattori ambientali e sociali come l’alimentazione e l’inquinamento. Un simile approccio aprirebbe a scenari ancor più innovativi di prevenzione precoce. Se riuscissimo – ipotizza Menicanti – a monitorare già nei bambini determinati parametri, potremmo prevedere con grande anticipo il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari in età adulta. È in questo senso che la prevenzione deve partire da subito!”.

Dati, ricerca e privacy

A patto che, come avverte lo stesso Presidente, certe maglie si allarghino, perché il nodo della gestione dei dati e della privacy resta una spada di Damocle: “L’Italia – dice – è indietro rispetto ad altri Paesi europei ed anglosassoni, qui i problemi non derivano tanto dalla normativa comunitaria, quanto piuttosto dalla sua interpretazione e applicazione a livello nazionale, spesso più restrittiva del necessario. Occorre semplificare le procedure, nel totale rispetto della tutela individuale, si badi bene, per permettere alla ricerca di avanzare”.

In questo quadro è utile ricordare come a livello europeo si stiano muovendo passi importanti: dall’entrata in vigore del Data Governance Act e del Data Act, che promuovono un uso più sicuro e condiviso dei dati, fino all’AI Act, che introduce regole comuni per l’impiego dell’intelligenza artificiale, con un’attenzione sempre bilanciata tra innovazione e diritti fondamentali.

I divari territoriali

Il Presidente segnala anche l’urgenza di colmare i divari territoriali. “Per garantire qualità e sostenibilità è necessario valutare le procedure sulla base degli outcome e non solo sull’offerta”. In questo senso, dice ancora, “una raccolta sistematica dei risultati reali permetterebbe di ridurre i costi e migliorare la qualità di vita dei pazienti”.

Mininvasività

Lo sguardo al futuro di Menicanti, Direttore Scientifico dell’IRCCS Policlinico San Donato di cui è altresì Direttore dell’Area Cardiochirurgica, si sposta anche sulle tecniche interventistiche sempre più orientate a ridurre l’impatto biologico delle procedure (il vero principio di mininvasività, secondo il Presidente) e a personalizzare le cure, rispettando il più possibile la fisiologia piuttosto che l’estetica.

Quanto alle terapie a base di anticorpi monoclonali e le prospettive di medicina di precisione, “pur ancora limitate in cardiologia rispetto ad altri ambiti come l’oncologia – aggiunge – esse aprono scenari che potrebbero modificare se non rivoluzionare l’approccio terapeutico”.

Il messaggio chiave della giornata è chiaro: “Prevenzione e innovazione clinica – conclude Menicanti – sono i pilastri su cui si fonda il futuro della cardiologia. I risultati degli ultimi anni lo dimostrano: i progressi si vedono e vanno difesi”.