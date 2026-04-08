Dai protoni ai fotoni: l’Università d’Annunzio inaugura il nuovo Centro di Diagnostica per Immagini Avanzata

Chieti, 8 aprile 2026 – “Dai protoni ai fotoni” oltre al titolo dell’incontro sarà il filo conduttore dell’inaugurazione del Centro di Diagnostica per Immagini Avanzata dell’Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche (ITAB) dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara che si terrà venerdì prossimo, 10 aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso l’Aula Galileo dell’Istituto (ingresso via Polacchi 11).

L’incontro offrirà l’occasione per ripercorrere le principali tappe della nascita e dello sviluppo dell’ITAB e per presentare le più recenti acquisizioni tecnologiche nel campo della Risonanza Magnetica e della Tomografia Computerizzata. Particolare attenzione sarà dedicata alla TC a conteggio di fotoni (photon-counting CT), recentemente installata presso il Centro ITAB, che consente studi coronarici e dei diversi distretti corporei con elevatissima risoluzione spaziale e con significativa riduzione della dose di radiazioni ionizzanti somministrata ai pazienti.

Prof. Massimo Caulo

Dopo i saluti istituzionali del Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia, dell’ex-Rettore, Sergio Caputi, e del prof. Massimo Caulo, Direttore Sanitario del Centro Diagnostico ITAB, i lavori saranno aperti dalla relazione del prof. Gian Luca Romani su “Grants for scanners: 25 anni di finanziamenti tra scienza e clinica”. Si parlerà subito dopo del ruolo dell’ITAB nel Sistema sanitario nazionale e regionale grazie agli interventi del Rettore, Stuppia, dell’Assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, e del Direttore Generale dell’Ateneo, Paolo Esposito.

Si succederanno poi interventi di Docenti dell’Università “Gabriele d’Annunzio” afferenti al Centro ITAB e di esperti delle tecnologie più avanzate nel campo della Diagnostica per immagini. Al termine della discussione che chiuderà il convegno scientifico ci sarà una visita guidata alla scoperta degli strumenti e dei servizi offerti dall’ITAB.

“L’iniziativa – spiega il prof. Massimo Caulo, Direttore Sanitario del Centro Diagnostico ITAB della “d’Annunzio” – rappresenterà anche un momento di valorizzazione dell’attività dell’ITAB, centro nel quale da oltre venticinque anni vengono eseguiti quotidianamente esami di Risonanza Magnetica, soprattutto quelli a più alta complessità tecnologica e specialistica”.

“La mattinata – conclude il prof. Caulo – sarà inoltre aperta a quanti vorranno offrire una testimonianza, contribuire alla ricostruzione storica del Centro ITAB o partecipare alla discussione plenaria sul futuro del Centro di Diagnostica per Immagini Avanzata”.