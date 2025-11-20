Da AIFA nuovi farmaci ammessi alla rimborsabilità
Via libera a un antivirale (equivalente) e a due nuove indicazioni di un anticorpo monoclonale
Roma, 20 novembre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, nella seduta del 19 novembre, ha ammesso alla rimborsabilità due estensioni di indicazione terapeutica per l’anticorpo monoclonale dupilumab e un nuovo generico di un farmaco antivirale.
Dupixent (dupilumab) sarà rimborsato per le nuove indicazioni nell’ambito del trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e dell’esofagite eosinofila, una malattia infiammatoria cronica dell’esofago.
Il secondo farmaco ammesso alla rimborsabilità è l’equivalente Viatris di emtricitabina/rilpivirina/tenofovir alafenamide, una combinazione tripla per il trattamento dell’infezione da HIV-1.