Cure palliative, dalla Fondazione FILE un corso online rivolto a caregiver e operatori di Rsa

Firenze, 29 gennaio 2021 – Assistere una persona con una o più malattie croniche, inguaribili, a carattere evolutivo, non è mai facile. Per questo è stato realizzato “Fondamenti delle Cure Palliative e della Leniterapia: formazione pratica per familiari e per operatori sanitari”, il corso online della Fondazione File (Fondazione italiana di leniterapia) rivolto ai caregiver, che intende fornire strumenti e competenze di base a coloro che si trovano ad assistere un proprio caro ammalato e così pure agli operatori delle residenze sanitarie assistite e di altre realtà cliniche.

Il programma offre la presentazione di una serie di video teorico-pratici realizzati nel corso degli ultimi mesi dal personale sanitario File (medici, infermieri, psicologi, operatori socio sanitari, fisioterapisti) e volontario specializzato in cure palliative e accompagnamento al fine vita.

I video sono stati suddivisi per moduli tematici grazie ai quali è possibile apprendere alcune semplici, ma importanti, strategie assistenziali quotidiane; tra i contenuti proposti si trovano tutte le informazioni necessarie per conoscere la realtà delle cure palliative nei vari setting di intervento e di cura, alcuni principi di base per movimentare la persona allettata o con limitata autonomia fisica, la gestione di aspetti pratici dell’igiene di base al paziente allettato e legati alla corretta dispensazione di cibo e somministrazione dei farmaci prescritti dai sanitari di riferimento.

Il materiale video prevede anche la trattazione di alcuni aspetti di carattere umanistico, psicologico e spirituale che possono rappresentare un valido conforto nei momenti di vicinanza e di sofferenza: l’ascolto e la comunicazione con una persona ammalata che parli di tematiche particolarmente dolorose e “scomode” , la possibilità di accedere ad alcune attività di volontariato garantite dalla Fondazione, a domicilio e in Hospice, che attualmente possono essere mantenute anche in via virtuale per il sostegno alle famiglie. Una sezione specifica è stata dedicata ai gruppi di Auto Mutuo Aiuto per la gestione e il superamento del lutto.

“Da anni impegnata nell’assistenza alle persone in fase avanzata di malattie oncologiche o degenerative, File ha al suo interno un ramo dedicato alla formazione e alla diffusione della cultura della Leniterapia e delle Cure Palliative rivolto, a livelli diversi, agli operatori sanitari e alla cittadinanza – dichiara il dott. Iacopo Lanini, psicologo File e ideatore del progetto – Con il verificarsi della pandemia, molti degli eventi formativi sono stati sospesi o convertiti a forme di diffusione in remoto ed in tale contesto File ha ritenuto utile pensare in modo concreto, con un metodo formativo originale, a dei contenuti davvero utili a chi ha desiderio di ampliare quelle competenze da spendere nell’assistenza quotidiana a chi soffre per una malattia cronica invalidante”.

I video sono gratuiti; per accedervi è necessario farne richiesta sul sito di File, sezione “Formazione”: https://www.leniterapia.it/formazione/formazione-online/

La progettazione e la realizzazione del formativo online ha impegnato e coinvolto un gruppo di professionisti File tra i quali il dott. Iacopo Lanini (psicologo e coordinatore sanitario File), il dr. Alfredo Zuppiroli (responsabile delle attività formative di File), Anna Maria del Balzo (segreteria scientifica di File e montaggio del materiale video) e la dott.ssa Alice Maspero (responsabile della comunicazione di File). Il progetto è stato coordinato dalla presidente Livia Sanminiatelli, dalla prof.ssa Donatella Lippi (Università di Firenze) ed approvato dal Comitato Scientifico di File.