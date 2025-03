CRI porta la prevenzione cardiovascolare nelle piazze italiane

Roma, 6 marzo 2025 – Tornano gli “Itinerari della salute” della Croce Rossa Italiana. Con 10 nuove tappe, il tour di prevenzione cardiovascolare della CRI attraverserà l’Italia per portare nelle piazze la campagna di sensibilizzazione finalizzata a tutelare la salute con attività informative e screening gratuiti.

Le malattie cardiovascolari, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresentano la principale causa di morte a livello globale, con circa 17,9 milioni di decessi ogni anno, pari al 32% di tutte le morti mondiali. Di queste, l’85% è dovuto a infarti e ictus.

La valutazione del rischio correlato a patologie del sistema cardio-circolatorio diventa quindi molto importante nella salvaguardia della salute. Raggiungere le persone all’interno della routine quotidiana con azioni di screening permette di agire prima che sopraggiungano dei sintomi, rendendo normale e ordinaria l’azione di prevenzione.

Per questa ragione, la Croce Rossa Italiana, con il progetto “Itinerari della Salute” ha deciso di portare la prevenzione in piazza; i risultati della prima edizione della campagna hanno dimostrato l’efficacia di un approccio proattivo, con 10.000 persone raggiunte attraverso la distribuzione di materiale informativo e 475 visite cardiologiche che hanno rilevato 90 casi di patologie cardiache evidenti, 86 dei quali inviati ad accertamenti di secondo livello, come approfondimenti diagnostici o avvio di percorsi di cura presso strutture specializzate.

“L’impegno della Croce Rossa Italiana è da sempre finalizzato a rendere le comunità consapevoli dei rischi derivanti da un approccio non adeguato alla salute. Attraverso l’adozione di comportamenti responsabili è spesso possibile prevenire l’insorgere di malattie o altre difficoltà. La nostra unità mobile sarà a disposizione di quanti vorranno sottoporsi ad uno screening, attività che, già nella passata edizione, si è dimostrata uno strumento utile per rilevare problematiche che, altrimenti, non sarebbero state riscontrate. Questa iniziativa ci consente, inoltre, di confermare il nostro impegno nei confronti delle comunità, come realtà di prossimità a supporto della salute pubblica”. Così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.

La campagna raggiungerà dieci città con un veicolo donato da IVECO in occasione della prima edizione del progetto e allestito come unità mobile. Le attività si svolgeranno in 10 piazze italiane nei fine settimana tra marzo e maggio.

La prima tappa sarà a La Spezia, il 7 e 8 marzo: il mezzo, con a bordo le Volontari e i Volontari della Croce Rossa Italiana, personale medico e attrezzature diagnostiche, sarà a disposizione dei cittadini, con il primo giorno dedicato alla sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari e il secondo alle visite specialistiche. La prevenzione aspetta i cittadini spezzini in piazza Beverini, venerdì e sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00.