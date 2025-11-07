Creata la prima mappa 3D del cervello che guiderà i neurochirurghi come un GPS

Si chiama BraDiPho ed è uno strumento innovativo che consente lo studio delle connessioni della materia bianca umana. Una mappa realistica messa a punto da un gruppo di lavoro che vede la collaborazione tra l’Università di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la Fondazione Bruno Kessler e le Università di Bordeaux e di Sherbrooke in Canada. I risultati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Communications

Trento, 7 novembre 2025 – Una pubblicazione che riassume in sé un lavoro congiunto di più di cinque anni e presenta alla comunità scientifica un nuovo strumento, che consente per la prima volta un’integrazione accurata tra dissezione ex-vivo e trattografia in-vivo, due tecniche complementari che finora non erano mai state integrate nello studio delle connessioni della sostanza bianca umana.

Un risultato rappresentativo della nuova tendenza della ricerca, che richiede la convergenza di competenze multidisciplinari, in questo caso tra le neuroscienze cliniche e l’intelligenza artificiale. Lo studio apre nuove frontiere per la Neurochirurgia nel trattamento dei tumori cerebrali, nell’approccio alle patologie neurologiche degenerative e, in ambito neuro-riabilitativo, per valorizzare le potenzialità della plasticità cerebrale.

Il nuovo strumento, chiamato BraDiPho (Brain Dissection Photogrammetry), è il risultato dello sforzo congiunto dell’Università di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Fondazione Bruno Kessler, con la collaborazione dell’Università di Bordeaux in Francia e l’Università di Sherbrooke in Canada.

Ne dà nota un paper pubblicato su Nature Communications, di cui prima autrice è Laura Vavassori, dottoranda del Centro Mente Cervello (Cimec) dell’Università di Trento con una borsa finanziata da Apss con il progetto NeuSurPlan della Provincia autonoma di Trento co-finanziato dall’Azienda sanitaria.

La ricerca segue un approccio interdisciplinare e coniuga neuroscienze cliniche, intelligenza artificiale e neuroanatomia, con la guida di Silvio Sarubbo, docente del Centro interdipartimentale di Scienze mediche (Cismed), del Cimec e del Dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata (Cibio) di UniTrento e direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia dell’ospedale “Santa Chiara” di Trento; Paolo Avesani, responsabile del Laboratorio di Neuroinformatica (NILab) del Center for Augmented Intelligence di Fbk; Laurent Petit, ricercatore dell’Università di Bordeaux.

Con la fondamentale collaborazione fra le Unità operative di Neurochirurgia e di Anatomia patologica, guidata da Mattia Barbareschi, docente del Cismed e del Dipartimento Cibio, in particolare per quanto riguarda il supporto con spazi dedicati e preparati anatomici.

A spiegare l’innovazione, con la quale Trento si colloca come punto di riferimento a livello mondiale, è Silvio Sarubbo. Il professore ricorre a un’efficace metafora: il cervello umano come un mondo e BraDiPho come una mappa 3D che consente di individuare le autostrade delle funzioni cerebrali, di orientarsi con precisione nel preparare interventi neurochirurgici o nello studio e nell’insegnamento dell’anatomia neuronale.

Una guida nella ricerca sulla sostanza bianca, settore in cui Italia ed Europa sono leader, che apre nuove prospettive terapeutiche sia nel campo neuro-oncologico, sia nella neuromodulazione, “riconosciuta come una delle nuove frontiere per il trattamento di varie patologie neurologiche e psichiatriche”.

Il contesto di partenza, le necessità

“La conoscenza delle strutture di connessione del cervello è molto importante in ambiente clinico e la comunità scientifica ci sta lavorando molto – spiega Sarubbo – soprattutto sta cercando di farlo nel modo meno invasivo possibile. Lo strumento che si è utilizzato nel corso degli ultimi vent’anni è la risonanza magnetica attraverso la trattografia, che per ricostruire le fibre calcola il coefficiente di diffusione nell’acqua all’interno della sostanza bianca e restituisce un’immagine derivata. Un metodo con dei limiti e che produce molti falsi positivi. C’è dunque bisogno di tornare all’anatomia di base per validare i risultati e finora l’unico modo per farlo era la microdissezione, che significa dissecare ex-vivo in laboratorio dei preparati anatomici (i cosiddetti cervelli donati alla ricerca, n.d.r.)”.

La novità: migliaia di immagini restituiscono un modello tridimensionale

Come spiegano i ricercatori, il problema finora era la mancanza di un modo di integrare l’ex-vivo nello spazio dell’in-vivo e proprio questo è stato il punto di avvio della ricerca. Il paper è di fatto il racconto di come i team di Sarubbo e Avesani sono riusciti a risolvere questo problema, riuscendo a riprodurre fedelmente l’anatomia ex-vivo in modo virtuale.

Lo hanno fatto con BraDiPho: “Per la prima volta questo strumento mette un preparato anatomico in uno spazio radiologico – chiarisce il neurochirurgo – Ora si può fondere l’anatomia ex-vivo con l’anatomia in vivo, compararle, intersecarle e fare delle misure quantitative: in parole semplici fare una valutazione non solo qualitativa, cioè visiva, ma anche quantitativa. Per la prima volta, anziché fare un’immagine della dissezione del preparato, ne facciamo migliaia, in momenti diversi. Parliamo di migliaia di fotografie, scattate da due macchine ad altissima risoluzione che fanno uno scatto per ogni grado, 360, da diverse angolazioni, che, grazie anche all’intelligenza artificiale, diventano un modello 3D del preparato anatomico ad altissima risoluzione. Un modello che si può fondere con la risonanza magnetica”.

La strategia: un utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale

“L’intelligenza artificiale – ricorda Avesani – offre un contributo decisivo nella ricostruzione individuale della connettività cerebrale, permettendo di analizzare in modo personalizzato le reti di fibre e le loro variazioni anatomiche. Ma sappiamo che soprattutto nella clinica i suoi risultati devono essere interpretabili e spiegabili. I modelli fotogrammetrici della dissezione ex-vivo del cervello forniscono un riferimento anatomico essenziale, consentendo ai clinici di contestualizzare la trattografia, e di integrare in modo più consapevole i dati generati dall’intelligenza artificiale”.

“Se guardiamo al futuro della medicina personalizzata – spiega ancora Avesani – una delle sfide fondamentali consiste nel distinguere tra le differenze interindividuali intrinseche e le deviazioni patologiche rispetto al modello canonico. L’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento imprescindibile per affrontare questa sfida, grazie alla sua capacità di integrare e analizzare dati multidimensionali e di elevata complessità”.

Nuove frontiere per chirurgia, clinica e didattica

Finora 12 preparati anatomici sono dunque stati tradotti in fotogrammetria e sono disponibili online gratuitamente per tutta la comunità scientifica all’indirizzo https://bradipho.eu. Nell’articolo si presenta dunque, chiarisce Sarubbo, “un nuovo metodo di validare l’informazione anatomica e di certificarla”.

“Tutti i laboratori del mondo potranno scaricare i preparati anatomici disseccati e le ricostruzioni trattografiche che abbiamo usato come esempio. In un Dipartimento di Neurochirurgia qualsiasi nel mondo – prosegue – un neurochirurgo potrà scaricare i modelli e sovrapporci il tumore del prossimo caso che dovrà operare, vederlo inserito nel contesto strutturale, imparare l’anatomia e pianificare meglio la strategia di cura”.

Una vera mappa che guiderà la mano dei neurochirurghi attraverso i sistemi funzionali senza correre il rischio di danneggiarli. “È un vero atlante del cervello, un metodo per comparare l’ex-vivo e l’in-vivo e ricostruire sostanzialmente l’anatomia reale che viene utilizzata per programmare e studiare gli interventi, ma anche per insegnare ai futuri medici e agli specialisti. Abbiamo già usato il tool proprio in quest’ambito all’Università di Trento per il Corso di Anatomia delle funzioni cerebrali”.

Ma sapere esattamente come è fatto il cervello umano significa anche poter agire su altri fronti: “Il rilievo non è solo meramente accademico. Significa pure poter orientare la decisione chirurgica; dal punto di vista clinico, ad esempio nel caso di alcune malattie neurologiche, sapere quale parte degenera prima e quindi poter capire su quale parte poter lavorare per rigenerare, stimolare, neuromodulare”.

“Quella della neuromodulazione è la nuova frontiera del trattamento di diverse patologie neurologiche, quali possono essere i disordini del movimento, come la malattia di Parkinson, su cui si interviene ad esempio con la stimolazione di strutture cerebrali profonde (di cui molti aspetti di connessione con il resto del cervello umano devono ancora essere approfonditi per migliorare sempre di più i risultati terapeutici). L’importante è sapere cosa si deve modulare, potersi muovere in maniera precisa. E in questo ci viene in aiuto BraDiPho”, conclude il prof. Sarubbo.

A 3D Atlas of Brain Connections

BraDiPho is an innovative tool for the study of white matter connections in the human brain. A realistic map developed by a group of researchers from the University of Trento, the Provincial Healthcare Service of Trento, Fondazione Bruno Kessler and the Universities of Bordeaux and Sherbrooke. Their study was published today in Nature Communications

The published paper reports on the results of more than 5 years of collaboration and introduces a new instrument that the scientific community can use to accurately integrate ex-vivo dissection and in-vivo tractography data. These two complementary techniques had never been integrated so far into the study of human white matter connections, and this confirms a new research trend, where multidisciplinary competencies converge, in this case clinical neuroscience and artificial intelligence.

The study opens new frontiers for Neurosurgery in the treatment of brain tumors and the approach to degenerative neurological disorders, and in Neuro-rehabilitation to harness the potential of brain plasticity. The new instrument, called BraDiPho (Brain Dissection Photogrammetry), is the result of the joint effort of the University of Trento, the Provincial Healthcare Services of Trento (Apss) and Fondazione Bruno Kessler, in collaboration with the University of Bordeaux (France) and the University of Sherbrooke (Canada).

BraDiPho was presented in a paper published in Nature Communications, with Laura Vavassori as first author. She is a doctoral student at the Center for Brain/Mind Sciences (Cimec) of the University of Trento with a grant funded by Apss through the NeuSurPlan project of the Autonomous Province of Trento, which is co-funded by Apss. Adopting an interdisciplinary approach that combines clinical neuroscience, artificial intelligence and neuroanatomy, the research work was coordinated by Silvio Sarubbo, professor at the Center for Medical Sciences (Cismed), Cimec and the Department of Cellular, Computational and Integrative Biology (Cibio) of UniTrento and director of the Neurosurgery Operating Unit of Santa Chiara Hospital in Trento; Paolo Avesani, head of the Neuroinformatics Laboratory (NILab) of the Center for Augmented Intelligence of Fondazione Bruno Kessler; and Laurent Petit, researcher at the University of Bordeaux. The collaboration between the Neurosurgery and Anatomical Pathology Operative Units, the latter led by Mattia Barbareschi, a professor at Cismed and the Cibio Department, played a crucial role, in particular for the laboratories and anatomical specimens that they made available.

Silvio Sarubbo explains the innovation that positions Trento as a global point of reference with an effective metaphor: the human brain is a world, and BraDiPho is a 3D map that enables professionals to identify the highways of brain functions and orient themselves with precision when preparing neurosurgical procedures or studying and teaching neuronal anatomy. This tool serves as a guide in white matter research, a field in which Italy and Europe are leaders, opening up new therapeutic perspectives both in neuro-oncology and in neuromodulation, “recognized as one of the new frontiers for the treatment of various neurological and psychiatric diseases”.

The starting point

“Knowledge of the connecting structures of the brain is very important in the clinical setting and the scientific community is working hard to expand this knowledge – explains Sarubbo – Above all, we are trying to work in the least invasive way possible. In the past twenty years, diffusion MRI tractography has been widely used to reconstruct fiber pathways: this technology calculates the diffusion coefficient in the water within the white matter and returns a derived image. This technology, however, has some limitations and produces many false positives. It is therefore necessary to go back to basic anatomy to validate the results. So far, the only way to do this has been through microdissections, which means dissecting the tissues ex-vivo in the laboratory” (editor’s note: these are the brains donated to research)”.

Thousands of images return a 3D model

As the researchers explain, the problem so far has been the lack of a way to integrate the ex-vivo into the in-vivo space, and this was the starting point of the research. The paper, in fact, is the story of how the teams of Sarubbo and Avesani solved this problem, managing to faithfully reproduce the ex-vivo anatomy in a virtual way. They did it with BraDiPho: “For the first time, this instrument puts an anatomical specimen in a radiological space – says the neurosurgeon – Now the ex-vivo and the in-vivo anatomy can merge, and we can make comparisons, intersect them and make quantitative measurements: in simple terms, make an evaluation that is not only qualitative (that is, visual), but also quantitative. For the first time, instead of making a single image of the dissection of the specimen, we make thousands, at different times. We are talking about thousands of photographs, taken by two very high resolution cameras that take one shot every degree across 360 degrees, from different angles, which, thanks also to artificial intelligence, become a 3D model of the anatomical specimen at very high resolution. This model can be combined with magnetic resonance imaging”.

The role of artificial intelligence

“Artificial intelligence – recalls Avesani – makes a decisive contribution to the individual reconstruction of brain connectivity, allowing personalized analysis of fiber networks and their anatomical variations. But we know that, particularly in the clinical setting, its results must be interpretable and explainable. Photogrammetric models of the ex-vivo dissection of the brain provide an essential anatomical reference, allowing clinicians to put the tractography into context, and to more consciously integrate the data generated by artificial intelligence.” “If we look at the future of personalized medicine,” continues Avesani, “one of the key challenges is to distinguish between intrinsic inter-individual differences and pathological deviations from the canonical model. Artificial intelligence is an essential tool to address this challenge, thanks to its ability to integrate and analyze multidimensional and highly complex data”.

New frontiers for surgery, clinic and teaching

So far, 12 anatomical specimens have been translated into photogrammetry and are available online free of charge for the entire scientific community at https://bradipho.eu. In the article, says Sarubbo, we present “a new method of validating anatomical information and certifying it: all laboratories in the world will be able to download the anatomical dissections and the tractographic reconstructions that we have used as an example. In any Department of Neurosurgery in the world – he continues – a neurosurgeon can download the models and superimpose the tumor of the case they are going to operate on, see it in the structural context, learn its anatomy and better plan the treatment strategy”.

A true map that will guide the hands of neurosurgeons through functional systems without the risk of damaging them. “It is a true atlas of the brain, a resource to compare the ex-vivo and the in-vivo and substantially reconstruct the real anatomy, and it is very useful to plan and study the procedures, but also to teach future doctors and specialists. We have already used the tool for this purpose at the University of Trento for the course of Anatomy of Brain Functions”.

But knowing exactly how the human brain is made also means being able to act on other fronts: “This technology goes beyond the academic environment. It also means being able to make surgical decisions; from a clinical point of view, for example in the treatment of some neurological disorders, it is very helpful to know which part of the brain degenerates first and where to intervene to regenerate, stimulate, or neuromodulate. Neuromodulation is the new frontier in the treatment of various neurological diseases, such as movement disorders like Parkinson’s disease. The treatments in these cases involve, for example, the stimulation of deep brain structures. However, many aspects of their connection with the rest of the human brain have yet to be explored in order to further improve therapeutic outcomes. The important thing is to know what needs to be modulated, to be able to intervene in a precise manner. BraDiPho helps us with this”.