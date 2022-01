Covid: sequenziata, per la prima volta in Liguria, la variante Omicron 2 Genova, 28 gennaio 2022 – All’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, grazie alla segnalazione del Laboratorio di Igiene diretto dal prof. Giancarlo Icardi, è stata sequenziata, per la prima volta in Liguria, la variante Omicron 2. Due i casi accertati, uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il Laboratorio.

