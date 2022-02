Covid, ristori a famiglie di medici caduti. Fismu chiede una norma urgente ad hoc

Dott. Francesco Esposito

Roma, 14 febbraio 2022 – Una brutta pagina per il Parlamento e una polemica sterile che rischia di togliere attenzione al dolore delle famiglie dei medici di medicina generale, vittime del Covid-19. Governo, partiti, maggioranza e opposizione, facciano con urgenza una norma (siamo già in ritardo) a favore dei camici bianchi caduti nell’emergenza sanitaria.

Questa la ferma presa di posizione del segretario nazionale della Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti-Fismu (affiliata Cisl Medici), Francesco Esposito, dopo la (prevista) “bocciatura” del sub emendamento per la concessione dei ristori alle famiglie dei medici vittime del Covid.

Francesco Esposito, è netto sull’accaduto e sulle successive polemiche: “Il vero problema è fare presto e riconoscere con urgenza i ristori alle famiglie dei medici di medicina generale vittime sul lavoro del Covid19. Un tema sul quale fino ad ora c’era stato un accordo trasversale dei partiti e anche un ordine del giorno approvato in tal senso, ma che ancora non ha visto un riscontro nei fatti. Il che è grave, così come è sterile che una forza politica, oltretutto della maggioranza di Governo, presenti un sub emendamento sapendo che non sarebbe stato approvato dopo aver avuto il parere negativo della Commissione Bilancio”.

“Ora – continua – purtroppo assistiamo a una levata di scudi, a chi grida più forte, magari anche per ragioni che poco c’entrano con la sacrosanta battaglia delle famiglie delle collegh e dei colleghi”.

“Si è in ritardo con la Storia – conclude Esposito – è un vuoto che colpisce la memoria di professionisti vittime sul lavoro: questo è il dato politico grave, e il Parlamento deve fare un passo in avanti. Il ministro Speranza trovi l’accordo nella maggioranza di Governo e il Parlamento dia seguito all’ordine del giorno votato in modo unitario. Si faccia una norma ad hoc e si approvi subito. Delle beghe elettorali e sindacali non importa a nessuno. Questa è una battaglia di civiltà e rispetto”.