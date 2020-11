Covid, Ordine Giornalisti Campania sigla convenzione con Centro polidiagnostico per tamponi e test sierologici

Napoli, 18 novembre 2020 – Ordine dei Giornalisti della Campania, Casagit Salute Campania e il Centro polidiagnostico Gammacord-Sanniotac con sede a Benevento in Viale Mellusi 95 hanno siglato una convenzione con sconti per i giornalisti iscritti in Campania.

Test rapido anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG + IgM: 20 euro

Test sierologico anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG + test sierologico anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM: 50 euro

Tampone oro-faringeo test rapido antigene Covid-19: 20 euro

Tampone oro-faringeo antigenico in chemiluminescenza, test quantitativo non rapido: 40 euro (risultati entro le 12 ore)

Tampone oro-faringeo ricerca molecolare di RNA virale di SARS-CoV-2: 50 euro (risultati entro 4 giorni lavorativi)

Tel: 0824-315725-315730-54780

I costi sostenuti per questi esami dai giornalisti iscritti a tutti i profili (compreso Wi-In) di Casagit Salute sono rimborsabili – esclusivamente – nella misura massima dei 40 euro della “una tantum” prevista complessivamente per le spese sanitarie legate al Covid e utilizzabile fino al 31.12.2020.