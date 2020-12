Covid: OdG e Casagit Salute Campania stipulano convenzioni per tamponi e test sierologici Napoli, 16 dicembre 2020 – Ordine dei Giornalisti della Campania e Casagit Salute Campania hanno firmato convenzioni con Laboratori e Case di cura nelle cinque province della regione. Ecco i Centri convenzionati: Napoli – Centro diagnostico Basile con sedi in via Epomeo, via Giacinto Gigante, via Pasquale del Torto al Rione Alto, viale Michelangelo Parco San Paolo, via Arlotta a Fuorigrotta;

– Centro diagnostico Basile con sedi in via Epomeo, via Giacinto Gigante, via Pasquale del Torto al Rione Alto, viale Michelangelo Parco San Paolo, via Arlotta a Fuorigrotta; Napoli – Multimedica srl, via Caravita 29, tel 081-5524163;

– Multimedica srl, via Caravita 29, tel 081-5524163; Napoli – Diagnostic center srl , via San Giacomo dei Capri 38, tel 081-2411945;

– Diagnostic center srl , via San Giacomo dei Capri 38, tel 081-2411945; Napoli Secondigliano – Centro Igea in corso Secondigliano 474;

– Centro Igea in corso Secondigliano 474; Marano di Napoli – Centro diagnostico Cerciello-Basile Giannini in via Isonzo 31 (081-7426691-5867209);

– Centro diagnostico Cerciello-Basile Giannini in via Isonzo 31 (081-7426691-5867209); Avellino – Diagnostica biomolecolare San Modestino, via Manfra 1G – 0825-782138;

– Diagnostica biomolecolare San Modestino, via Manfra 1G – 0825-782138; Benevento – Centro Giammarco-Sanniotac in viale Mellusi 95 (0824-315725-315730-54780);

– Centro Giammarco-Sanniotac in viale Mellusi 95 (0824-315725-315730-54780); Caserta – Centro Igea via Settembrini 6;

– Centro Igea via Settembrini 6; Cancello Arnone – Centro Igea via Settembrini 30;

– Centro Igea via Settembrini 30; Maddaloni – Casa di cura San Michele, via Montella 16 (0823-208111-208700-208506);

– Casa di cura San Michele, via Montella 16 (0823-208111-208700-208506); Salerno – Casa di cura Tortorella in via Nicola Aversano 31. Bisogna presentarsi muniti del tesserino dell’Ordine dei Giornalisti. Tutte le informazioni sul sito istituzionale odg.campania.it alla voce “Convenzioni”. I costi sostenuti per questi esami dai giornalisti iscritti a tutti i profili (compreso Wi-In) di Casagit Salute sono rimborsabili – esclusivamente – nella misura massima di 40 euro della “una tantum” prevista complessivamente per le spese sanitarie legate al Covid e utilizzabile fino al 31.12.2020.

