Covid, l’europarlamentare Regimenti: “Vaccino Novavax per sconfiggere il virus. Ora allentare le misure restrittive”

On. Luisa Regimenti

Roma, 23 febbraio 2022 – “Allentamento delle misure restrittive e un nuovo vaccino in grado di convincere scettici e no-vax. La vittoria della guerra contro il Covid è dietro l’angolo ed è giunto il momento di fare un ultimo sforzo per riportare alla normalità la vita di tutti i nostri cittadini”. Lo afferma l’eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità al Parlamento europeo e membro del dipartimento Sanità di Forza Italia.

“La decisione del governo di eliminare la quarantena per i turisti provenienti da Paesi esterni all’Ue – prosegue – è l’ennesimo passo avanti verso un ritorno all’era pre-Covid, anche se c’è ancora molta strada da fare, visto che dagli incoraggianti dati di contagi e ospedalizzazioni stiamo assistendo all’evidente passaggio dalla fase pandemica a quella endemica. Per questo, auspichiamo, oltre alla cessazione dello stato d’emergenza, nuovi importanti allentamenti delle misure restrittive, così come sta avvenendo in quasi tutti i Paesi dell’Unione europea”.

Secondo la Regimenti, “l’arrivo del vaccino Novavax dovrebbe portare ad un aumento considerevole delle immunizzazioni, perché il suo innovativo principio attivo è tale da non destare preoccupazioni a coloro che fino ad oggi hanno mostrato timore e scetticismo nei confronti delle profilassi fin qui utilizzate”.

“Un’ulteriore copertura e immunizzazione dei nostri cittadini – conclude l’europarlamentare – non potrà che favorire il crollo dei contagi e la fine della più drammatica crisi sanitaria che abbiamo mai vissuto. E’ dunque tempo, per le istituzioni, di restituire ottimismo e speranza alla popolazione, dimostrando nei fatti, e con misure sempre meno restrittive, che stiamo uscendo dal tunnel”.