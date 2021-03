Covid, la Società Italiana di Igiene presenta al ministro Speranza e al CTS il “Decalogo sulle vaccinazioni” Dott. Antonio Ferro Roma, 8 marzo 2021 – La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) ha presentato quest’oggi un “decalogo sulle vaccinazioni” che affronta tutta la filiera vaccinale con modelli organizzativi concreti e già compiuti in varie parti d’Italia. Il documento è stato indirizzato all’on. Roberto Speranza, Ministro della Salute, al Gen. Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, al dott. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al dott. Agostino Miozzo, Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, al prof. Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e al dott. Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione. Le prossime settimane saranno cruciali nel contrasto alla pandemia Covid e la SItI, tramite i suoi operatori di sanità pubblica, si appresta a giocare un ruolo strategico sia per le attività di campo (contact-tracing, vaccinazioni, stesura di protocolli, analisi dei dati ecc) che per l’elaborazione di documenti a supporto delle scelte di sanità pubblica. È con quest’ottica che un corposo gruppo di lavoro, formato da professionisti che da decenni si occupano di campagne vaccinali, ma anche di infettivologi, medici di famiglia, pediatri ed epidemiologi è stato elaborato un ‘decalogo sulle vaccinazioni’ che affronta tutta la filiera vaccinale con modelli organizzativi concreti e già compiuti in varie parti d’Italia. La strategia deve essere dinamica e flessibile, per l’utilizzo delle relativamente poche dosi a disposizione, ma anche pronta ad una repentina riorganizzazione se le migliaia di dosi preannunciate finalmente arriveranno. “Le vaccinazioni devono accelerare – dichiara il dott. Antonio Ferro, Presidente della Società Italiana di Igiene – e ogni dose deve essere utilizzata al meglio. La Società Italiana di Igiene ha messo a disposizione un decalogo che prende in esame tutta la filiera organizzativa. Il percorso dev’essere semplificato: dall’accesso alle strutture organizzative al consenso informato, fino all’effettuazione della vaccinazione stessa. Siamo pronti ad effettuare migliaia di dosi nei prossimi giorni. I Dipartimenti di Prevenzione sono i registi di questa operazione”. Il “decalogo sulle vaccinazioni” è stato redatto dalla SItI in collaborazione con OIP (Osservatorio Italiano della Prevenzione) e la Fondazione “Smith Kline”. Di seguito il “Decalogo sulle vaccinazioni”: Decalogo-del-piano-vaccinale-Covid-19-SITI-OIP

