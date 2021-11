Covid, ISS: numero di morti non vaccinati 23 volte più alto dei vaccinati

Roma, 4 novembre 2021 – In 8 mesi, dall’1 febbraio al 5 ottobre 2021, sono stati 38.096 i morti con positività a SARS-CoV-2. Tra questi, 33.620 non avevano ancora ricevuto neanche una dose di vaccino anti-Covid, mentre 1.440 sono i decessi di persone vaccinate con ciclo completo (3,7% del totale del periodo considerato).

In pratica, i morti che risultano non vaccinati sono 23 volte in più di quelli che avevano ricevuto la doppia dose e sono stati ugualmente stroncati dal virus.

È quanto emerge da un approfondimento contenuto nel report periodico sulla mortalità dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e basato sull’analisi di un campione di 671 cartelle cliniche di persone decedute avvenuti nel periodo analizzato.

L’analisi delle caratteristiche dei morti indica che la presenza di cardiopatie (cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale e scompenso cardiaco), demenza e cancro si è dimostrata più alta nel campione dei vaccinati.

(fonte: AIOM News)