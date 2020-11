Covid, attivato Servizio di Psicologia e Psicopatologia di Emergenza all’Aou Federico II di Napoli Napoli, 16 novembre 2020 – L’Istituto di Psicologia Clinica della Scuola di Medicina e Chirurgia e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” ha istituito, fin dall’inizio della pandemia (marzo 2020), un Servizio di Psicologia e Psicopatologia di Emergenza, diretto dal prof. Nelson Mauro Maldonato, Psichiatra e Professore di Psicologia Clinica, formato da una task force di psichiatri e psicologi clinici, per fronteggiare gli effetti correlati alla sindrome Covid-19 sulla salute mentale della popolazione campana. Gli interventi vengono erogati utilizzando le piattaforme disponibili (Telefono, Whatsapp, Skype, Zoom, etc.). Il servizio è attivo per tutti i cittadini della Regione Campania, segnatamente per: le persone in quarantena fiduciaria;

le persone risultate positive al coronavirus;

familiari dei pazienti ricoverati o in isolamento fiduciario;

genitori di bambini e/o adolescenti; famiglie con pazienti affetti da disagi o disturbi psichiatrici. Particolare attenzione è rivolta al personale sanitario esposto, per un maggior rischio di contagio, a disturbi acuti da stress, ansia e depressione. Si accede al Servizio telefonando allo 081 7463459, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, o H 24 inviando un’e-mail di primo contatto a psicologiaclinica.medicina@unina.it

Per ulteriori informazioni: www.psicologiaclinicamedicina.unina.it

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 131 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...