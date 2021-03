Covid, arrivati in Liguria 75 flaconi di anticorpi monoclonali destinati a pazienti non ospedalizzati

Saranno destinati a pazienti non ospedalizzati, con patologia lieve o moderata, che rientrano nei criteri di eleggibilità stabiliti dall’Agenzia italiana del farmaco

Genova, 17 marzo 2021 – Sono arrivati ieri in Liguria 75 flaconi di anticorpi monoclonali, a livello nazionale ammontano a 4.000 i flaconi disponibili. Questi anticorpi anti-covid, a disposizione della Liguria, sono stati consegnati come da programmazione nei centri individuati: a Sarzana in Asl 5 a Sanremo in Asl 1 e all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Si tratta di anticorpi monoclonali Bamlanivimab, destinati a pazienti non ospedalizzati, con patologia lieve o moderata, che rientrano nei criteri di eleggibilità stabiliti dall’Agenzia italiana del farmaco.

“Ieri, si è tenuta una riunione con i clinici prescrittori e i farmacisti ospedalieri per condividere aggiornamenti e definire le migliori modalità operative, con la specifica finalità di garantire l’accesso ai pazienti della nostra regione – sottolinea Barbara Rebesco, direttore Politiche del farmaco di Alisa – Per la migliore gestione di questi farmaci, è necessaria un’efficace sinergia tra medici ospedalieri e Medici di medicina generale, che hanno la responsabilità di selezionare i pazienti eleggibili. A breve, la Liguria dovrebbe ricevere ulteriori quantitativi e altre tipologie di questo farmaco”.