Covid, Aids, epatiti e infezioni resistenti: i massimi esperti si confrontano a Pisa

Prof. Francesco Menichetti

Pisa, 2 novembre 2022 – Dal 7 al 9 novembre torna a Pisa all’Hotel San Ranieri il consueto appuntamento con il Gisa (Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica) che, nell’ambito del 5° incontro nazionale, promuove il 12° Focus su Hiv ed epatite e il 17° corso avanzato di terapia antibiotica, un’occasione di confronto scientifico di alto livello sui temi più attuali delle infezioni da germi patogeni che richiama da decenni a Pisa i massimi esperti da tutt’Italia e anche dall’estero, con molti professionisti dell’Aou pisana. Direttore scientifico del corso il prof. Francesco Menichetti, infettivologo già in forza in Aoup e presidente del Gisa.

Quest’anno il Focus sull’Hiv affronterà il tema della “normalizzazione” dell’offerta assistenziale ai pazienti con Hiv/Aids nel dopo Covid-19: quale impatto le nuovi opzioni terapeutiche avranno nel trattamento dell’infezione da Hiv e quali strategie terapeutiche andranno considerate preferenziali nelle diverse classi di pazienti, in accordo con la carica virale e lo stato di immunocompromissione.

Il tema della prevenzione vaccinale verrà riesaminato alla luce dei progressi della ricerca ed infine si rifletterà su programmi di eradicazione a breve/medio termine dell’endemica persistenza dell’infezione da Hiv in Italia.

Il Focus sull’epatite farà il punto sul programma di eradicazione dell’infezione da Hcv in Italia, sulle dimensioni dell’infezione che sembra persistere in Italia e sull’impatto dei nuovi regimi Daa (antivirali ad azione diretta) che permettono terapie più brevi.

Il programma del 17° corso avanzato di terapia antibiotica affronterà invece in modo sistematico l’attualità epidemiologica delle infezioni da microrganismi multiresistenti causa delle infezioni associate all’assistenza in ospedale, anche alla luce del contributo rilevante del Covid-19.

Si farà il punto sulla necessità di adottare programmi di stewardship antimicrobica che sappiano coniugare sorveglianza epidemiologica, controllo delle infezioni, diagnostica microbiologica rapida e uso ottimale dei nuovi antibiotici, anche alla luce dei vincoli registrativi e regolatori.

Particolare enfasi riceveranno gli aspetti farmacologici, cinetico-dinamici e il ruolo del laboratorio di farmacologia e dei farmacisti ospedalieri nella corretta gestione degli antibiotici, in accordo con le raccomandazioni terapeutiche nazionali e locali.

Verranno presentati direttamente dagli autori i più rilevanti contributi scientifici che la letteratura internazionale ha pubblicato nell’ultimo periodo. Questi esperti porteranno la loro testimonianza esaminando problemi e criticità specifiche nonché linee di indirizzo potenzialmente utili alla comunità scientifica