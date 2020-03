Covid-19, Policlinico di S. Orsola interrompe l’attività chirurgica per liberare risorse da dedicare alle terapie intensive

Bologna, 7 marzo 2020 – Da lunedì 9 marzo verrà sospesa tutta l’attività chirurgica programmata e non urgente del Policlinico di S. Orsola e degli ospedali dell’Azienda USL di Bologna. Sempre garantiti gli interventi oncologici e le urgenze chirurgiche.

La misura straordinaria si è resa necessaria per liberare risorse da destinare alle terapie intensive e in questo modo potenziarle tanto per quanto riguarda i posti letto che per quanto attiene al personale. Così sarà possibile alleggerire il carico di attività che oggi grava sugli ospedali del piacentino a causa dei numerosi ricoveri e al contempo predisporre soluzioni adeguate ad un eventuale aumento dei ricoveri nel nostro territorio.

È consigliabile se non strettamente necessario evitare di accedere ai servizi sanitari anche per prestazioni programmate ambulatoriali. Non sarà applicata la sanzione per le mancate disdette.