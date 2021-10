Covid-19, Open Day vaccinale per donne in gravidanza al Policlinico Gemelli

Roma, 22 ottobre 2021 – ‘Nascere protetti’ è il titolo dell’Open Day vaccinale Covid-19 per donne in gravidanza promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per le future mamme che avrà luogo lunedì 25 ottobre nella Hall del Policlinico.

Nella giornata a loro dedicata, cento donne in gravidanza potranno essere vaccinate presso la sala Unica Prelievi al 2° piano Ala D del Policlinico Gemelli, dalle 13.30 alle 17.00.

Le vaccinazioni alle donne in gravidanza saranno effettuate da un team specialistico del Gemelli coordinato dalle dottoresse Brigida Carducci, UOC Ostetricia e Patologia Ostetrica e Stefania Bruno, UOC Igiene Ospedaliera della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Alle ore 12.00 nella Hall del Policlinico Gemelli si svolgerà un meeting scientifico introdotto dal dott. Andrea Cambieri, direttore sanitario del Policlinico Gemelli.

Seguiranno gli interventi del dott. Roberto Ieraci, medico vaccinologo-Consulente Strategie Vaccinali Regione Lazio su ‘Valore e sicurezza della Vaccinazione Covid-19 nelle gravide e interazioni con altri vaccini raccomandati’ e dei professori Antonio Lanzone, Direttore UOC Ostetricia e Patologia Ostetrica del Policlinico Gemelli e ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università Cattolica e Giovanni Vento, direttore UOC di Neonatologia della Policlinico Gemelli e associato di Pediatria Generale e Specialistica all’Università Cattolica su ‘Esperienza di Gestione di COVID-19 nelle gravide’.

A seguire la testimonianza di una paziente dell’impatto di Covid-19 sulla sua gravidanza e l’intervento della prof.ssa Patrizia Laurenti, direttore UOC Igiene Ospedaliera della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e associato di Igiene Generale e Applicata all’Università Cattolica su ‘Evoluzione della vaccinazione Covid-19 nelle gravide’.

L’incontro, nella Hall del Policlinico Gemelli, sarà allietato da intermezzi musicali eseguiti al pianoforte dal maestro Vincenzo Baglio.

Per effettuare la prenotazione copiare e incollare il link su Google Chrome, aperto il foglio dedicato prenotarsi secondo le istruzioni https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GPrtxEWOBXsYAV4lVT1g3pNOnrt5VFbin6bUAHPyg48/edit#gid=0 oppure recarsi presso il Presidio Columbus dal lunedì al venerdì ore 7.30-16.00, il sabato 7.30-13.00.