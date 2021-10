Covid-19, l’europarlamentare Regimenti: “L’Unione europea della Salute sta per diventare realtà”

On. Luisa Regimenti

Roma, 29 ottobre 2021 – “La volontà di ricorrere a un sistema coordinato come quello dell’Unione europea della Salute, annunciata esplicitamente nel corso dell’ultimo consiglio europeo è una splendida notizia, che prende atto di questa necessità urgente da me più volte auspicata”. Lo afferma, nel corso della trasmissione “Radio parlamentare” l’eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità del Parlamento europeo e membro del dipartimento sanità di Forza Italia.

“La strada tracciata per vincere la lotta al Covid-19 – prosegue la Regimenti – è quella giusta. La nuova sfida a livello europeo è ora quella di affrontare la comparsa di nuove varianti, sviluppando vaccini in tempi rapidi e su larga scala, superando le diffidenze nei confronti dei vaccini, favorite da una mancanza di fiducia nel sistema a causa della disinformazione, del sensazionalismo e dalla consultazione di fonti non attendibili. Per questo è necessario fornire dati semplici, precisi e comprensibili, per educare la popolazione sulla loro affidabilità”.

Secondo l’europarlamentare, “un altro fondamentale obiettivo che vede impegnata l’Unione è la ricerca e l’acquisto di strumenti terapeutici contro il Covid-19. Come ho ripetuto fin dall’inizio della pandemia, e sono contenta per questo che la Commissione abbia ascoltato le mie richieste, non dobbiamo dimenticarci che siamo di fronte a una malattia, che come tale può essere curata. Per questo motivo, è importante che alla campagna vaccinale sia affiancata una strategia di cure, profilassi e protocolli che permettano, una volta superata l’emergenza, di convivere con la malattia, trovando una cura sicura ed efficace che possa limitare le ospedalizzazioni ed i decessi, se non addirittura azzerarli”.

“Anche in questo campo abbiamo fatto passi avanti, con cinque terapie che si trovano in una fase già avanzata di sviluppo e potrebbero ricevere l’autorizzazione entro la fine di quest’anno. Stiamo tornando sempre più verso la normalità. Manca l’ultimo miglio – conclude la Regimenti – e dobbiamo percorrerlo tutti insieme e il più efficacemente e velocemente possibile”.