Covid-19, l’europarlamentare Regimenti: “Europa sia unita anche per l’acquisto dei farmaci antivirali”

On. Luisa Regimenti

Roma, 30 dicembre 2021 – “L’Europa deve marciare unita anche nell’acquisto delle pillole antivirali in grado di curare chi è stato contagiato dal Covid-19”. Lo afferma l’eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità al Parlamento europeo e membro del dipartimento Sanità di Forza Italia.

“La corsa all’acquisto del Molnupiravir e del Paxlovid, i farmaci che agiscono tentando di bloccare i meccanismi di replicazione del virus, sta avvenendo in ordine sparso. Ogni Paese – spiega la Regimenti – si sta muovendo per conto proprio e questo potrebbe rivelarsi un grave errore. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che la campagna vaccinale europea ha avuto successo, e continua ad averlo, proprio perché l’Ue è intervenuta in modo compatto, ottenendo importanti risultati non solo per il reperimento dei vaccini ma anche, trattandosi di grandi numeri, riuscendo a calmierare i prezzi. Questo deve avvenire anche per l’acquisto dei medicinali che serviranno a curare quanti sono stati contagiati e sono ospedalizzati”.

Secondo la Regimenti, “il record di contagi che si sta registrando in tutto il mondo, con 900mila casi al giorno, sta provocando l’immediata reazione dei singoli Stati, senza l’acquisto congiunto della Commissione, com’era avvenuto invece per i vaccini. Anche l’Italia si sta muovendo per conto proprio. Ma sarebbe sbagliato – conclude l’eurodeputata – non cogliere l’opportunità che un’Europa compatta potrebbe garantire nella guerra alla pandemia, che potremmo sconfiggere solo restando tutti uniti e parlando con una voce sola”.