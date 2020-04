Covid-19, guardare al futuro con rinnovata speranza. Guarita e dimessa centenaria all’AOU G. Martino di Messina

Messina, 22 aprile 2020 – In questi momenti difficili per tutto il sistema sanitario nazionale e per tutto il Paese, colpito da Nord a Sud dalla piaga pandemica del Covid-19, Messina trova un motivo per sorridere e guardare al futuro con rinnovata speranza. C.L., nonnina di 100 anni che aveva contratto il coronavirus, è finalmente guarita ed è stata dimessa dall’AOU “G. Martino”.

La sua uscita dal Policlinico universitario si è trasformata in una festa con gli applausi di tutto il personale e di una delegazione della Direzione ospedaliera. Ad attenderla, infatti, oltre ad uno dei figli, anche il Direttore generale, Giuseppe Laganga, il Direttore sanitario, Nino Levita ed il cappellano del nosocomio, che le ha regalato un rosario benedetto.

Nativa di Capizzi, la nonnina ha trascorso gran parte della sua vita a Sant’Agata del Bianco (R. Calabria) ed ha fatto ritorno a Messina un anno fa, dopo la scomparsa del marito.

Appresa la notizia, il Rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, ha voluto manifestare la sua gioia ed il suo ringraziamento ai professionisti dell’AOU “G. Martino: “desidero dire grazie a tutti i colleghi ed al Personale infermieristico e non solo che stanno combattendo la guerra contro il Covid-19. Un abbraccio e un bacio virtuale alla ‘nostra Nonnina’ che torna finalmente tra i suoi cari. Questi sono risultati ottenuti dal nostro Policlinico universitario con professionalità e umanità, valori su cui si sta programmando la Fase 2. Grazie alle doti e all’autorevolezza di un lungimirante Direttore Generale, sono certo che nei prossimi anni riusciremo, insieme, a trasformare il Policlinico in un polo scientifico e assistenziale di ancor più grande rilievo”.