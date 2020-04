Covid-19 e campagna vaccinale 2020, Pregliasco raccomanda antinfluenzale e antipneumococcica per categorie a rischio

Prof. Fabrizio Pregliasco

Milano, 20 aprile 2020 – Il COVID-19 pone delle riflessioni sulla prossima campagna vaccinale. Si rilevano delle proposte per rendere obbligatoria la vaccinazione influenzale e la vaccinazione antipneumococcica per over 65 e personale sanitario.

“È importante sottolineare che il fatto di avere fatto la vaccinazione influenzale non ha protetto la popolazione dal virus COVID-19 e non la proteggerà in futuro da virus differenti da quelli inclusi nel vaccino stagionale – sottolinea il prof. Fabrizio Pregliasco, Virologo, Direttore scientifico di Osservatorio Influenza, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi – Il vaccino influenzale rimane fondamentale perché protegge, soprattutto gli over 65 e le categorie a rischio, dalle complicanze che il coronavirus ha dimostrato quanto possano essere rischiose se non addirittura fatali”.

Sicuramente rimane importante una raccomandazione, oggi più che mai forte, a ottenere una copertura nella popolazione, come già il Ministero della Salute indica ogni anno. In uno scenario in cui la polmonite è stata la causa prioritaria dei decessi, inoltre, è fondamentale rafforzare la copertura anche della vaccinazione antipneumococcica.

“L’esperienza di questi mesi ha posto l’attenzione su quanto sia determinante avere strumenti terapeutici per contrastare le malattie e soprattutto quanto sia lungo il processo di ricerca per trovare una soluzione efficace – conclude Pregliasco – Per questo motivo si dovrebbe ricorrere, quando se ne ha l’opportunità, a tutti gli strumenti di tutela della salute della popolazione”.