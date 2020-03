Covid-19, Ausl Romagna attiva programma di sostegno psicologico per operatori sanitari e pazienti Forlì, 16 marzo 2020 – L’Azienda Ausl Romagna ha attivato un supporto di sostegno psicologico, in collaborazione con il Programma di Psicologia aziendale, per l’emergenza relativa al coronavirus. Il servizio, del tutto gratuito, è rivolto esclusivamente a: Operatori sanitari coinvolti nell’ assistenza diretta di persone malate:

Cittadini ammalati in condizione di isolamento domiciliare;

Familiari di cittadini in regime di ricovero o di isolamento. I consulti avverranno prevalentemente per telefono o via skype. Il servizio è attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, contattando i seguenti numeri: Forlì/Cesena tel. 339 2106631

Ravenna tel. 339 5355892

Rimini tel. 366 5069159 Email: psicologia.emergenza@auslromagna.it

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 23 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...