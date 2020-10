Cosa porta una persona ad abbandonarsi alla furia omicida? Il neuroscienziato James Fallon a BergamoScienza

Prof. James Fallon

Bergamo, 15 ottobre 2020 – Come scoprire se si è un serial killer. Il neuroscienziato James Fallon esplorerà il tema nella conferenza live streaming “Perché non sono un serial killer?” venerdì 16 ottobre alle 21.00 in occasione della XVIII edizione del festival di divulgazione scientifica BergamoScienza, in corso fino al 18 ottobre tutto in digitale.

Da tempo la scienza si interroga su cosa spinga un individuo a commettere il peggiore dei crimi. Qual è il ruolo dei geni e quale invece quello dell’ambiente? Cosa faremmo se scoprissimo che il nostro albero genealogico è pieno di assassini? Assieme al fisico e giornalista scientifico Marco Cattaneo, il neuroscienziato della Irvine School of Medicine dell’Università della California esplorerà i motivi che portano una persona ad abbandonarsi alla furia omicida o a una serie di delitti freddi e calcolati.

James Fallon è docente di Psichiatria e comportamento umano presso l’Università della California e Professore Emerito del Dipartimento di Anatomia e Neurobiologia. Ha conseguito una Sloan Fellowship, una Senior Fullbright Fellowship e un NIH Research Career Award. È stato presidente della Facoltà UCI e del Senato Accademico e presidente del College di Medicina e della Facoltà di Medical Center.