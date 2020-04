Coronavirus, tamponi a tutto il personale e ai pazienti prima del ricovero all’ospedale Giglio di Cefalù Cefalù, 10 aprile 2020 – Il personale della Fondazione Giglio di Cefalù e tutti i pazienti che dovranno essere ricoverati saranno sottoposti al tampone per individuare eventuali positivi al Coronavirus. Lo ha deciso il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, “per rafforzare e mettere ancor di più in sicurezza l’ospedale prevenendo eventuali contagi”. Da circa un mese Fondazione Giglio aveva già contingentato gli ingressi vietandoli ai familiari dei pazienti ricoverati e consentendo l’accesso solo dopo la misurazione della temperatura e l’igienizzazione delle mani. “Ci siamo dotati – ha aggiunto il presidente Albano – di tutte le tecnologie necessarie per allestire un laboratorio di biologia molecolare”. A coordinare le attività del neo laboratorio è il biologo molecolare Maria Andriolo. In questa prima fase si occuperà di eseguire lo screening di operatori e pazienti. Tra le apparecchiature, di ultima generazione, di cui è stato dotato il laboratorio ci sono un estrattore automatico e termociclatore. Il laboratorio molecolare potrà sviluppare 100 tamponi al giorno nell’arco di sei ore.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 5 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...