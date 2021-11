Coronavirus, raccomandazioni per ricoveri in strutture sociosanitarie per anziani in Liguria

Genova, 15 novembre 2021 – Sono operative le nuove raccomandazioni di Alisa che riguardano le misure precauzionali da mettere in atto per i nuovi ingressi nelle strutture sociosanitarie per anziani della Liguria.

“In Liguria siamo partiti a fine settembre con la somministrazione delle terze dosi nelle Rsa – ricorda il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – coinvolgendo da subito le strutture che ospitano gli anziani e a seguire anche quelle dedicate alle persone disabili o con problemi psichiatrici. Gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità evidenziano l’importanza della dose booster, a fronte di un progressivo affievolimento della risposta immunitaria dopo i sei mesi dall’ultima somministrazione. Per questo è indispensabile spingere al massimo sull’acceleratore con le terze dosi e, al contempo, prevedere regole stringenti per evitare nuovi contagi dentro questi luoghi in cui si trovano persone fragili e quindi maggiormente a rischio”.

“L’attuale andamento epidemiologico della pandemia da Sars-CoV-2 nelle strutture residenziali per anziani nella nostra regione – sottolinea Ernesto Palummeri, referente Alisa per l’emergenza Covid nelle Rsa liguri – sta evidenziando alcuni casi di positività in soggetti anziani, ospiti delle strutture e già vaccinati con due dosi, nella maggior parte dei casi asintomatici o paucisintomatici. Questo riscontro ha portato le autorità sanitarie ad avviare per tempo la somministrazione della dose di richiamo “booster”. Per questo, a scopo precauzionale, Alisa ha previsto ulteriori raccomandazioni riguardanti i nuovi ricoveri in struttura; per coloro che non abbiano ancora eseguito la dose di richiamo, si ribadisce la necessità di somministrarla nel più breve tempo possibile”.

Le raccomandazioni riguardano i nuovi ricoveri in struttura, suddivisi in tre possibili categorie: