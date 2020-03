Coronavirus, per ora crescita contagi non esponenziale. La prova del nove nei prossimi giorni

Dott. Antonio Magi

Roma, 16 marzo 2020 – “Dobbiamo essere pronti, nella speranza che questi posti letto in più non saranno utilizzati. Fortunatamente, per adesso, la crescita dei contagiati non è esponenziale e questo ci fa ben sperare. Ma in questi giorni avremo la ‘prova del nove’”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, sulla situazione dei contagi da Coronavirus nella Capitale e sui tre Covid hospital (Spallanzani, Columbus e Tor Vergata) che andranno ad incrementare i posti letto a disposizione per l’emergenza.

“Ci stiamo attrezzando, stiamo mettendo le mani avanti – prosegue Magi – ci sarà anche un quarto Covid hospital nella zona sud di Roma, perché dobbiamo dare copertura, ove necessario, ad altre regioni che hanno una situazione drammatica. In alcune zone i posti iniziano a scarseggiare”.