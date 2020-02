Coronavirus, in Piemonte al via la sorveglianza sanitaria sui passeggeri in arrivo con voli internazionali negli aeroporti

Torino, 5 febbraio 2020 – Da oggi anche in Piemonte è attiva la sorveglianza sanitaria negli aeroporti sui passeggeri in arrivo con tutti i voli internazionali, anche non diretti dalla Cina, agli aeroporti di Caselle (TO) e Levaldigi (CN). La Regione Piemonte, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e Commissario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, ha attivato la procedura.

Il personale sanitario del 118 ha effettuato la misurazione della temperatura corporea dei passeggeri: sono circa 1000 le persone che sono state controllate con il termometro digitale frontale a raggi infrarossi.

Dal lunedì al venerdì la misurazione viene effettuata dal personale delle Associazioni di volontariato di ANPAS e Croce Rossa in convenzione con il Servizio 118, integrato al sabato e alla domenica dal personale sanitario del 118, a rotazione tra le Centrali, e della struttura complessa di Maxiemergenza del 118.

L’assessore regionale alla Sanità ringrazia tutti gli operatori sanitari e in particolare i volontari di Anpas e Croce Rossa per il loro fondamentale supporto in questa attività di sorveglianza.

La Regione prosegue l’attività di gestione dell’emergenza internazionale Coronavirus sul proprio territorio sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute con il quale è in costante contatto.