Coronavirus in Liguria, gli aggiornamenti del Policlinico San Martino Genova, 4 marzo 2020 – La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che, in merito ai casi Covid-19 ospedalizzati: Dei 4 pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino: 3 sono in buone condizioni generali di salute e 1 in discrete condizioni generali di salute. I 3 pazienti invece ricoverati presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Policlinico San Martino in assistenza ventilatoria invasiva risultano, rispetto a ieri, stabili nella loro gravità.

I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Sanremo sono in buone condizioni generali di salute, di cui 1 in dimissione oggi.

I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Albenga sono in buone condizioni generali di salute.

I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Savona sono in buone condizioni generali di salute.

Il paziente ricoverato presso l’Ospedale di La Spezia è in ottime condizioni generali di salute.

