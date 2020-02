Coronavirus e infermieri, corsi di formazione a distanza per gestire il rischio da contaminazione

Dott. Antonio De Palma

Roma, 27 febbraio 2020 – Il sindacato degli infermieri Nursing Up, a difesa della gente che rappresenta, attualmente sottoposta a turni di lavoro massacranti soprattutto nelle zone colpite dal Coronavirus, ha deciso di mettere a disposizione degli iscritti gratuitamente corsi di perfezionamento e corsi ECM online in prevenzione sanitaria, tesi a prevenire il problema dello stress lavoro-correlato.

“Le evidenze scientifiche dimostrano che il personale soggetto a particolari condizioni di stress psico-fisico corre il rischio più di chiunque altro di essere interessato a forme di depressione lavoro-correlata. Per questo il nostro sindacato ha chiesto all’ENAIOS, l’ente collaborante che si occupa di prevenzione, di mettere a disposizione degli iscritti, in un delicato momento come questo che li vede impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus, uno specifico corso di perfezionamento universitario proprio finalizzato a prevenire il rischio della depressione da stress lavoro-correlato”. Così il presidente del sindacato degli infermieri Nursing Up, Antonio De Palma, commenta l’iniziativa.

“Rispondiamo a specifiche esigenze degli infermieri. Visto che le Aziende sanitarie in un momento come questo non pensano alla tutela psico-fisica dei propri dipendenti, siamo intervenuti noi. Ci sembra doveroso garantire e preservare l’incolumità psico-fisica dei nostri iscritti – spiega – in questo momento così difficile. Conosciamo bene lo spirito di abnegazione e il senso del dovere che li contraddistingue, ma ascoltando ogni giorno quello che ci raccontano, abbiamo pensato di dar loro sostegno con il primo dei due corsi di perfezionamento, proprio per aiutarli a governare la complessità con un segno tangibile della nostra vicinanza e con strumenti di conoscenza adeguati a favorire il loro benessere”.

Il secondo corso di perfezionamento, invece, è stato pensato per aiutare gli infermieri a tenere sotto controllo le possibili problematiche correlate alle tematiche del rischio contagio. Inoltre il Nursing Up mette a disposizione dei suoi iscritti corsi online ECM, sempre in materia di prevenzione sanitaria, organizzati in collaborazione con la fondazione Formit. I corsi, che sono completamente gratuiti, prevedono, oltre all’attestazione ufficiale, il contestuale rilascio dei relativi crediti formativi, utili peraltro ad accantonare più della metà del fabbisogno triennale obbligatorio.

Gli specifici percorsi finalizzati a dare sostegno ai professionisti sanitari, tutti frequentabili da remoto sono: Prevenzione e gestione del rischio da depressione lavoro-correlata nelle professioni sanitarie (Risk Management depressione lavoro-correlata, 6 CFU); Gestione del Disturbo Ossessivo Compulsivo da contaminazione nelle professioni sanitarie (6 CFU); Prevenzione del rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria (ICA, 50 crediti ECM); I Microrganismi Multifarmaco Resistenti (MDROS, 37.5 crediti ECM).