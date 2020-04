Coronavirus e Fake News: nuovo report di Osservatorio Ordine Giornalisti Campania e Corecom

Napoli, 9 aprile 2020 – Sul sito www.odg.campania.it, nella home page, è pubblicato il secondo bollettino dell’Osservatorio sulle FAKE NEWS istituito un mese fa da Ordine dei Giornalisti della Campania e Corecom con la collaborazione di Agcom, Polizia Postale e di Stanislao Montagna, esperto in materia di fake news e algoritmi informatici.

Grazie per le molte segnalazioni arrivate. In alcuni casi l’Ordine dei Giornalisti della Campania è intervenuto direttamente facendo rimuovere le notizie false, in altri casi è stato comunque coinvolto il Consiglio territoriale di disciplina.