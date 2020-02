Coronavirus, alto il livello di guardia della Società Italiana di Microbiologia. No a inutili allarmismi

Roma, 31 gennaio 2020 – Si è svolto il 29 gennaio il primo incontro tecnico all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) tra il Ministero della Salute, le Regioni, le Società scientifiche e gli Ordini professionali.

Nel corso dell’incontro, a cui la Società Italiana di Microbiologia-SIM ha partecipato, sono stati ribaditi i concetti finora noti sul nuovo Coronavirus (2019-nCov):

i livelli di letalità del virus sembrano essere contenuti: quasi certamente inferiori a quelli della SARS, ma forse superiori a quella della normale influenza;

è confermata la trasmissione da uomo a uomo con una velocità sostenuta, come accade per i virus respiratori quali il 2019-nCov. Tuttavia, la diffusione del virus in Europa e nei Paesi occidentali è a livelli molto bassi tali da non giustificare, al momento, allarmismi nella popolazione;

i contatti a rischio includono principalmente la permanenza e lo stretto contatto (es. viaggi, coabitazione) con soggetti affetti da 2019-nCov.

Sulla base dei dati disponibili è, invece, difficile definire la storia naturale dell’infezione e fare previsioni certe circa la diffusione del virus. In Italia è stato attivato un sistema di sorveglianza: i centri di riferimento sono in stretto contatto con tutti i laboratori di Microbiologia diffusi nelle varie Regioni.

La Società Italiana di Microbiologia partecipa a tutti i livelli, attraverso i laboratori di Microbiologia e attraverso la diffusione di dati ricavati da fonti ufficiali (WHO, CDC, Ministero della Salute e ISS), a tenere alto il livello di guardia senza creare inutili allarmismi.

SIM invita inoltre ad informarsi esclusivamente sui siti istituzionali sotto riportati dove sono disponibili in tempo reale tutte le informazioni sul virus e sulle procedure da adottare per il contenimento dell’epidemia e per la diagnosi dell’infezione che, ricordiamo, deve essere eseguita dai laboratori di riferimento regionali e confermata dall’ISS che esegue il sequenziamento di parte del genoma.

Il Presidente e il Direttivo SIM

Links utili:

ISS – https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

Ministero della Salute – http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

ECDC – https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

WHO – https://www.who.int/health-topics/coronavirus