Consensus Conference della Società Italiana Trapianti d’Organi al Gemelli

Roma 30 maggio 2024 – La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ospiterà da domani venerdì 31 maggio a sabato 1 giugno la Consensus Conference della Società Italiana Trapianti d’Organo (Spring Meeting SITO), presso l’Aula Brasca del Gemelli.

Lo Spring Meeting si articolerà in quattro sessioni parallele (fegato, rene, cuore, polmone) e vi parteciperanno eminenti trapiantatori internazionali che, insieme ai delegati di tutti i Centri Trapianto italiani discuteranno le evidenze scientifiche più recenti con l’obiettivo di redigere le nuove linee guida.

SITO Spring Meeting 2024 avrà il coordinamento scientifico dei professori dell’Università Cattolica- Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, Alfonso Avolio, Giuseppe Grandaliano e Salvatore Agnes.

In particolare verranno condivisi l’impiego delle Macchine di Perfusione degli organi e le nuove indicazioni al trapianto di fegato nelle malattie neoplastiche (metastasi epatiche e tumori delle vie biliari). Le Macchine di Perfusione hanno consentito infatti l’utilizzo di tanti organi che precedentemente erano considerati non idonei rendendo possibile la vita per centinaia di pazienti. Hanno inoltre reso possibile utilizzare fegati e reni con tempi di ischemia fino a pochi anni fa impensabili, “rigenerandone” i tessuti.

Con l’apertura alle nuove indicazioni oncologiche è nata la “transplant oncology” grazie all’introduzione di nuovi protocolli di chemioterapia che rendono il trapianto una alternativa terapeutica valida in molte patologie oncologiche. Verrà inoltre dato molto spazio al trapianto da donatore vivente, con tecnica di prelievo di parte del fegato o del rene in laparoscopia.

Le linee guida saranno condivise anche con le altre Società̀ scientifiche di riferimento per i vari organi e saranno implementate in algoritmi di allocazione con il supporto del Centro Nazionale Trapianti. I Gruppi di Lavoro continueranno le attività di consensus sui trapianti dei vari organi e le linee guida saranno condivise anche con le altre Società̀ scientifiche di riferimento per i vari organi e per le varie discipline mediche (SIN, AISF, SIAARTI e SIC) e con il CNT.