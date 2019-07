Confintesa Sanità e UGS Medici augurano buon lavoro al neo Direttore Sanitario Vizzi del Giglio di Cefalù Palermo, 3 luglio 2019 – Di oggi la nomina del dott. Salvatore Vizzi a Direttore Sanitario dell’Ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù, era già stato negli scorsi anni responsabile della Medicina Legale e Fiscale di Cefalù e contestualmente, degli Uffici Sanitari dei Comuni di Lascari e Gratteri, naturalmente oltre ad altri incarichi presso l’allora U.S.L. 58 di Palermo, sino a ieri Direttore del Distretto Sanitario 36 di Misilmeri ASP 6 di Palermo. “Congratulazioni al neo Direttore Sanitario della Fondazione Ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù dott. Salvatore Vizzi. Siamo certi che in collaborazione con il Direttore Amministrativo dott. Gianluca Galati e la supervisione del Presidente della Fondazione dott. Giovanni Albano, il dott. Vizzi rivestirà questo incarico, con la consueta competenza che lo contraddistingue”, così dichiarano Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia e Renato Agugliaro, Segretario Provinciale Confintesa UGS Medici Palermo.

