Come stanno i nostri polmoni? Spirometrie gratuite agli Internazionali d’Italia di tennis

Roma, 11 maggio 2026 – In occasione dell’83^ edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma (28 aprile – 17 maggio 2026), la Società Italiana di Pneumologia (SIP-IRS) – componente anche della Consulta della Pneumologia – scende in campo al fianco degli appassionati di tennis offrendo loro un controllo gratuito della salute polmonare.

Giovedì 14 maggio, la SIP-IRS, predisporrà all’interno del Fan Village del Foro Italico due postazioni spirometriche e metterà a disposizione i propri esperti per svolgere attività di screening. L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri “Salute in evidenza. La scienza che parla ai cittadini” promossi dal Ministero della Salute.

Come spiegato dalla prof.ssa Paola Rogliani, presidente della SIP-IRS, “la spirometria è un esame semplice e non invasivo che permette di valutare come funzionano i nostri polmoni, misurando quanta aria respiriamo e con quale efficacia, offrendo un’indicazione chiara dello stato di salute dell’apparato respiratorio. È uno strumento fondamentale di prevenzione, perché alcune malattie respiratorie, come l’asma o la BPCO, possono svilupparsi senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Un controllo precoce consente di individuare eventuali problemi e intervenire tempestivamente. Inserirla in un torneo sportivo ha un significato importante: lo sport è sinonimo di salute e benessere, e offrire un momento di controllo avvicina le persone alla prevenzione in modo diretto e accessibile. Prendersi cura dei propri polmoni significa anche adottare stili di vita corretti: non fumare, mantenersi attivi e fare controlli periodici. Piccoli gesti che fanno una grande differenza nel tempo”.

Sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla spirometria dalle 9.00 alle 20.00 raggiungendo lo stand della SIP-IRS all’interno del Foro Italico. Durante l’iniziativa, la prof.ssa Rogliani parteciperà anche al talk “Salute respiratoria e allergologica”, tra prevenzione e qualità della vita, organizzato dal Ministero della Salute alle 12.00.