Come sconfiggere la noia del sesso e riaccendere il desiderio

“Vorrei capire come sconfiggere la noia che si è insinuata nella nostra coppia (prima che sia troppo tardi). Non voglio perdere mio marito, ma mi rendo conto che la totale noia e la devastante apatia stanno uccidendo anche l’affetto, non solo la passione! Siamo immersi nella routine, nelle abitudini, nel fatto di essere troppo prevedibili! Il sesso è l’ultimo dei nostri pensieri, perché solo a pensarci sbadigliamo! Più passano i giorni, più la noia aumenta, più ci allontaniamo sessualmente, intimamente e sentimentalmente… la canzone di Angelina Mango sembra la colonna sonora della nostra intesa sessuale di coppia”. Claudia

La routine è una nemica da combattere senza sosta e sono certo che lei potrà trovare molti alleati per ritrovare una vita sessuale appagante e soddisfacente con suo marito. Tenere alto il fuoco della passione, soprattutto nelle relazioni di lunga durata, può sembrare scontato e ovvio, ma spesso non lo è. Per sopravvivere felicemente alla routine e tenersi alla larga dalla noia bisogna lasciarsi alle spalle le tinte grigie e colorare il quotidiano a tinte rosa acceso, anzi rosso passione!

Dott. Marco Rossi

Deve iniziare a vivere le sorprese: aggiunga un po’ di pepe alla sua relazione. Butti via la routine e lanci un’idea che esca dai soliti schemi: una gita fuori porta, un picnic a sorpresa, un concerto, uno spogliarello o un weekend tutto per voi. Se l’anniversario si avvicina, prenoti una fuga romantica, ma avvolta dal mistero: nessun dettaglio su meta, attività o altro, ma solo qualche indicazione per preparare la valigia. Le sorprese sono sempre gradite e un paio di giorni al di fuori dell’ordinario vi regaleranno entusiasmo e felicità.

La curiosità e la capacità di mettersi alla prova ci rende vivi e vitali. Provate a fare un’attività insieme, magari qualcosa che non avete mai provato prima: una nuova esperienza da condividere unisce, diverte e ha il sapore elettrizzante dell’inesplorato.

Parola d’ordine: relax! Ovunque ormai è possibile trovare un centro termale o una piccola spa: organizzi un pomeriggio all’insegna delle coccole, da passare pelle contro pelle stretti nell’acqua. Ritrovare il contatto fisico aumenta il senso di vicinanza e accende la passione. Una volta assaporati i piaceri delle terme, la conclusione della giornata tra le lenzuola sarà il giusto finale.

Il riso fa buon sangue: pertanto lasciatevi andare abbandonando il controllo, quando ci si allontana dalle incombenze della vita domestica ci si sente liberi e ci si apre alla possibilità di giocare, perdere tempo insieme, sorridere e divertirsi. La spensieratezza di quando ci si è conosciuti non ha smesso di esistere, semplicemente va ripescata e rivissuta. Non darsi mai per scontati, al contrario: trasformate ogni giorno in un’avventura da progettare insieme mano nella mano.

Le incomprensioni e la noia spesso prendono il sopravvento sull’empatia iniziale quando si smette di condividere le emozioni e i pensieri. Un periodo difficile non deve essere affrontato da silenzio e isolamento, perché può rendere tutto ancora più difficile. Non bisogna mai dimenticarsi di chiedere “Come stai?”: ignorare le difficoltà, speranze, sensazioni è un guaio serio e un peccato che può portare a fondo la relazione di coppia.

È importante imparare a raccontarsi e confrontarsi senza timore paure, dubbi, frustrazioni e a superare insieme i momenti bui: nella vita quelli non mancano mai.