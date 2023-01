Come migliorare la funzione erettile con Cialis

Cialis è un efficace rimedio per la disfunzione erettile, una condizione piuttosto diffusa negli uomini a partire dai 40 anni di età, che consiste nell’incapacità di raggiungere o mantenere un’erezione idonea per consumare un rapporto sessuale soddisfacente. Si stima che oltre la metà degli italiani di età compresa tra 40 e 70 anni lamenti un certo grado di disfunzione erettile.

Cialis è un prodotto in compresse per uso orale in grado di migliorare considerevolmente la funzione erettile nell’uomo e potenziare la capacità di ottenere e mantenere erezioni vigorose, virili e durature. Vediamo nello specifico qual è il funzionamento del Cialis, dove si compra e quali sono la posologia, le modalità di assunzione e gli eventuali effetti collaterali.

Efficacia: come funziona Cialis

L’erezione consiste in un aumento dell’afflusso sanguigno ai corpi cavernosi, che genera un aumento del turgore del pene. In caso di disfunzione erettile, si manifesta un’incapacità più o meno marcata di raggiungere e mantenere un’erezione che consenta di consumare un rapporto completo, seppur in presenza di un apprezzabile desiderio sessuale. Tale deficit erettile può essere causato da specifiche condizioni mediche di natura fisica o psicologica, come ansia e depressione, o dall’assunzione di determinati farmaci, tra cui per esempio alcuni diuretici, antipertensivi e antidepressivi.

Le compresse di Cialis contengono un efficace principio attivo di nome tadalafil, appartenente alla categoria degli inibitori dell’enzima fosfodiesterasi di tipo 5. L’assunzione di Cialis, se supportata da un’adeguata stimolazione sessuale, aiuta a rilassare i vasi sanguigni dell’apparato genitale maschile, favorendo un incremento dell’afflusso di sangue che aiuta a generare erezioni potenti, virili, durature e soddisfacenti per l’attività sessuale.

Il tadalafil garantisce una durata d’azione nettamente superiore rispetto ad altri principi attivi utilizzati per il trattamento della disfunzione erettile.

Modalità di assunzione di Cialis

Cialis è disponibile in compresse con concentrazione di 2,5 mg, 5 mg, 10 mg e 20 mg di principio attivo. Per espletare la sua azione, il prodotto deve essere assunto per via orale. Se si prevede di avere rapporti sessuali due o più volte alla settimana, si raccomanda di assumere una compressa di Cialis da 2,5 o 5 mg una volta al giorno grossomodo alla stessa ora con dell’acqua, indifferentemente a stomaco vuoto o pieno. L’assunzione quotidiana consente di raggiungere e mantenere un’erezione soddisfacente in qualsiasi momento nell’arco delle 24 ore.

Le compresse da 10 e 20 mg di Cialis, invece, vanno assunte prima di consumare un rapporto sessuale. Si raccomanda di deglutire una compressa da 10 mg di Cialis con dell’acqua circa mezz’ora prima dell’attività sessuale. Qualora l’effetto risulti troppo blando, può essere utile provare ad assumere una compressa da 20 mg prima del rapporto sessuale. In questo caso l’effetto terapeutico di Cialis può durare fino a 36 ore dall’assunzione. In ogni caso, la massima frequenza di somministrazione di Cialis è una volta al giorno.

Si precisa che le compresse di Cialis aiutano a rendere più vigorosa e duratura l’erezione quando la stessa è già innescata da appropriati stimoli sessuali. Cialis non è un afrodisiaco, non agisce sul desiderio sessuale e non è in grado di per sé di dare beneficio in assenza di un adeguato stimolo. La sola assunzione di Cialis non garantisce risultati apprezzabili se non accompagnata da un’adeguata stimolazione delle zone erogene e dell’apparato genitale nonché da stimoli di natura visiva, uditiva e olfattiva.

Effetti collaterali di tadalafil

È doveroso precisare che il tadalafil, il principio attivo di Cialis, può causare effetti collaterali, tra cui:

cefalea;

indigestione;

bruciore di stomaco;

nausea;

dissenteria;

vampate di calore;

mal di schiena;

dolori muscolari;

tosse.

Si consiglia di rivolgersi a un medico con estrema sollecitudine qualora l’erezione si protraesse oltre le quattro ore o si manifestassero i seguenti sintomi:

difficoltà respiratorie;

vertigini;

capogiri;

dolore al petto;

battito cardiaco accelerato;

senso di oppressione;

gonfiore a volto, lingua, mani, braccia, gambe o piedi;

orticaria;

prurito;

eruzioni cutanee;

difficoltà di deglutizione;

offuscamento della vista;

disturbi visivi;

difficoltà a distinguere i colori;

calo dell’udito;

acufeni.

Anche qualora si verificasse un improvviso calo della vista, si consiglia di interrompere l’assunzione di Cialis e rivolgersi a uno specialista in quanto la causa potrebbe essere un deficit di afflusso di sangue al nervo ottico.

Avvertenze: quando non assumere Cialis

Si raccomanda di consultare un medico prima di acquistare e iniziare ad assumere Cialis se si soffre di:

allergia al tadalafil o ad altri componenti di Cialis indicati nel foglietto illustrativo;

intolleranza ad alcuni zuccheri, poiché Cialis contiene lattosio;

leucemia, un tumore delle cellule del sangue;

anemia falciforme, una malformazione genetica ereditaria dell’emoglobina;

mieloma multiplo, un tumore del midollo osseo.

In linea generale, se si soffre di gravi disturbi al fegato o serie patologie renali o a carico dell’apparato genitale, è meglio consultare un medico prima di iniziare ad assumere Cialis. Si segnala, inoltre, che il consumo di alcolici e di succo di pompelmo può interferire con l’efficacia di Cialis e si raccomanda pertanto di evitarne il consumo se si prevede di assumere il prodotto.

Assumere Cialis è sicuro?

La Commissione Europea ha ufficialmente autorizzato la commercializzazione di Cialis nell’Unione europea nel 2002. Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano, noto con l’acronimo CHMP dall’inglese Committee for Medicinal Products for Human Use, ha autorizzato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di Cialis asserendo che i benefici del prodotto nel contrastare la disfunzione erettile siano di gran lunga maggiori dei suoi rischi ed effetti collaterali.